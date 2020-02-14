Son Dakika › Dünya › BM çekirge istilasına karşı uyardı: İnsani felakete dönüşebilir - Son Dakika Dünya
BM çekirge istilasına karşı uyardı: İnsani felakete dönüşebilir
7 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM), göçmen çekirge sürülerindeki artış nedeniyle yaşanacak olası insani bir felakete karşı uyarıda bulundu. Afrika'da haziran ayına kadar çekirge nüfusunun rahatlıkla 400 katına çıkabileceği belirtiliyor.
Birleşmiş Milletler (BM), göçmen çekirge sürülerindeki artış nedeniyle yaşanacak olası bir insani felakete karşı uyarı yaptı.
Kara kıtanın kuzeydoğusundaki Afrika Boynuzu'nda göçmen çekirge sayısındaki hızlı artış tam bir istilaya dönüşmeden önce harekete geçmek için yalnızca haftalar kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:17
Son Dakika Esed Güçleri'nin Türkiye sınırındaki Bab el-Hava sınır kapısına ilerlediği iddia edildi İtalyan gazeteden dikkat çeken Türkiye makalesi: Hafter'in ilerleyişini durdurdu Son dakika: ABD ve Taliban ateşkes anlaşmasına vardı Macron'un partisinin Paris adayı, cinsel içerikli videosunun ortaya çıkmasının ardından yarıştan çekildi