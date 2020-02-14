BM çekirge istilasına karşı uyardı: İnsani felakete dönüşebilir - Son Dakika
Son Dakika Dünya BM çekirge istilasına karşı uyardı: İnsani felakete dönüşebilir - Son Dakika Dünya

BM çekirge istilasına karşı uyardı: İnsani felakete dönüşebilir

7 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM), göçmen çekirge sürülerindeki artış nedeniyle yaşanacak olası insani bir felakete karşı uyarıda bulundu. Afrika'da haziran ayına kadar çekirge nüfusunun rahatlıkla 400 katına çıkabileceği belirtiliyor.

BM çekirge istilasına karşı uyardı: İnsani felakete dönüşebilir, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM), göçmen çekirge sürülerindeki artış nedeniyle yaşanacak olası bir insani felakete karşı uyarı yaptı.


Kara kıtanın kuzeydoğusundaki Afrika Boynuzu'nda göçmen çekirge sayısındaki hızlı artış tam bir istilaya dönüşmeden önce harekete geçmek için yalnızca haftalar kaldı.

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Birleşmiş Milletler, Afrika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:17 
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