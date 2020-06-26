BM Cenevre Ofisinde karma basın toplantıları yapılmaya başladı - Son Dakika

BM Cenevre Ofisinde karma basın toplantıları yapılmaya başladı

Basın toplantısından detaylar CENEVRE - Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından bu yana "video konferans" yöntemiyle düzenlediği basın toplantılarından karma (hybrid) basın toplantılarına geçti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi

Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi

Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz

Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu

Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü

7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi

CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti

Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum

Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu

Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor

2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir

Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı

Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı

Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı