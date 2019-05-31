Son Dakika Haberleri: BM Cenevre Ofisine ilk kadın direktör
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BM Cenevre Ofisine ilk kadın direktör

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Genel Direktörlüğüne Rusya Federasyonu'ndan Tatiana Valovaya getirildi.

BM Cenevre Ofisine ilk kadın direktör, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Genel Direktörlüğüne Rusya Federasyonu'ndan Tatiana Valovaya getirildi.
BM'den yapılan yazılı açıklamada, 2013'ten bu yana aynı makamda olan ve görev süresi dolan Michael Moller'in yerine Rus gazeteci ve diplomat Valovaya'nın getirildiği bildirildi.
Danimarkalı Moller, 35 yıllık gazeteci ve diplomat kariyeri olan Valovaya'nın göreve getirilmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "BM Cenevre Ofisi'nin ilk kadın direktörü olduğu için Valovaya'yı samimiyetle tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Gazetecilikte geniş deneyime sahip Valovaya, 1983-1989 arasında Rusya'nın başkenti Moskova'da "The Economic Gazette"de çalıştı.
Rus hükümetindeki kariyerine 1989'da başlayan Valovaya, diplomat olarak önemli görevlerde bulundu.
BM'nin New York'tan sonraki en büyük ikinci merkezi olan BM Cenevre Ofisi, başta İnsan Hakları Konseyi olmak üzere pek çok önemli kuruluşa ve uluslararası barış görüşmelerine ev sahipliği yapıyor.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:20 Kaynak: AA
Rusya Federasyonu, Cenevre, Birleşmiş Milletler, Güncel
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