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BM: Çevre kirliliği, Kovid-19'dan daha fazla can kaybına yol açıyor - Son Dakika

BM: Çevre kirliliği, Kovid-19'dan daha fazla can kaybına yol açıyor

15.02.2022 21:55
BM: Çevre kirliliği, Kovid-19'dan daha fazla can kaybına yol açıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı'nın yayımladığı raporda, dünyada çevre kirliliğinin bir yılda yol açtığı can kaybı sayısının Kovid-19 kaynaklı can kayıplarından daha fazla olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı'nın yayımladığı raporda, dünyada çevre kirliliğinin bir yılda yol açtığı can kaybı sayısının Kovid-19 kaynaklı can kayıplarından daha fazla olduğu bildirildi.

Rapora ilişkin yazılı açıklama yapan BM Özel Raportörü David Body, Kovid-19'la mücadelenin başlamasından bu yana küresel çevre kirliliği risklerinin yönetiminin başarısız kaldığını belirtti.

Body, Kovid-19'un şimdiye kadar 5,9 milyon can kaybına yol açarken haşere ilacı, plastik ve elektronik atıkların sebep olduğu çevre kirliliğinin her yıl en az 9 milyon kişinin erken ölmesine sebebiyet verdiğini, çevre kirliliğinin Kovid-19'dan daha ölümcül olduğunu kaydetti.

Kovid-19'la mücadelenin çevre kirliliği gündemini ikinci plana atmaması gerektiğini vurgulayan Body, teflon tencere gibi ev ürünlerinde kullanılan ve kansere yol açan polifloroalkil ve perfloroalkilin gibi hammaddelerin kullanımının yasaklanması gerektiğini belirtti.

BM Çevre Programı'nın çevre kirliliğine dair raporu, BM İnsan Hakları Konseyinin gelecek ayki toplantılarında masaya yatırılacak.

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Birleşmiş Milletler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Çevre kirliliği, Kovid-19'dan daha fazla can kaybına yol açıyor - Son Dakika


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