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BM, Çin'de Kovid-19 haberleri yaptığı için suçlu bulunan gazetecinin sağlığından endişeli - Son Dakika

BM, Çin'de Kovid-19 haberleri yaptığı için suçlu bulunan gazetecinin sağlığından endişeli

19.11.2021 18:44
BM, Çin'de Kovid-19 haberleri yaptığı için suçlu bulunan gazetecinin sağlığından endişeli

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Marta Hurtado, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair haberler yaptığı için geçen yıl cezaevine konulan ve açlık grevi başlatan gazeteci Cang Can'ın giderek kötüleşen sağlık durumuna ilişkin endişe...

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Marta Hurtado, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair haberler yaptığı için geçen yıl cezaevine konulan ve açlık grevi başlatan gazeteci Cang Can'ın giderek kötüleşen sağlık durumuna ilişkin endişe duyduğunu açıkladı.

Sözcü Hurtado, yazılı açıklamasında, gözaltına alındığı Mayıs 2020'den bu yana açlık grevi yapan gazeteci Cang'ın sağlık durumuna ilişkin raporları değerlendirdi.

Cang'ın giderek ve hızlıca kötüleşen sağlığından endişe duyduğunu belirten Hurtado, Çinli gazetecinin zayıflığının "tehlike arz edecek noktalara geldiği" uyarısında bulundu.

Hurtado, "Çinli yetkililere, en azından insani gerekçelerle Cang'ın derhal ve şartsız serbest bırakılması ve sağlığına kavuşması için gerekli tıbbi desteğin sağlanması çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Bundan önce avukatlık yaptığı bilinen 38 yaşındaki gazeteci ve aktivist Cang Can, Kovid-19'un merkez üssü Vuhan'daki durumu yerinde takip etmek ve yetkililerin virüse karşı tedbir alıp almadıklarını incelemek için Şubat 2020'de Vuhan'a gitmişti.

Bölgeden çektiği videoları sosyal medya platformlarında takipçileri ile paylaşan Cang, Mayıs 2020'de gözaltına alınmıştı. Cang, gözaltına alınma kararını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

Yargılandığı mahkemede Cang Can, "kamu düzenini bozmaya neden olmakla" suçlanarak Aralık 2020'de 4 yıl hapse mahkum edilmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM, Çin'de Kovid-19 haberleri yaptığı için suçlu bulunan gazetecinin sağlığından endişeli - Son Dakika


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