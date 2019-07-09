BM: Cinayetler, savaşlardan beş kat daha fazla can aldı
1 saat önce
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin raporunda, "Dünya genelinde cinayete kurban gidenlerin sayısı savaşlar ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde hayatını kaybedenlerden beş kat daha fazla." bilgisi verildi.
Birleşmiş Milletler
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:42
Uyuşturucu ve Suç Ofisinin raporunda, "Dünya genelinde cinayete kurban gidenlerin sayısı savaşlar ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde hayatını kaybedenlerden beş kat daha fazla." bilgisi verildi.
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