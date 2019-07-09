Son Dakika Haberleri: BM: Cinayetler, savaşlardan beş kat daha fazla can aldı
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BM: Cinayetler, savaşlardan beş kat daha fazla can aldı

1 saat önce

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin raporunda, "Dünya genelinde cinayete kurban gidenlerin sayısı savaşlar ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde hayatını kaybedenlerden beş kat daha fazla." bilgisi verildi.

BM: Cinayetler, savaşlardan beş kat daha fazla can aldı, System.String[]
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin raporunda, "Dünya genelinde cinayete kurban gidenlerin sayısı savaşlar ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde hayatını kaybedenlerden beş kat daha fazla." bilgisi verildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:42 
Birleşmiş Milletler, Ekonomi
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