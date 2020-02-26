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BM Çocuk Hakları Konvansiyonu 30 yaşında: 'Hükümetler çocuk haklarını daha iyi korumalı'
6 saat önce
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Konvansiyonu'nun 30. yılı kutlanırken aralarında 'Plan İnternational' ve 'ChildFund'un' de bulunduğu toplam altı sivil toplum örgütü dünya genelinde çocuk haklarının daha iyi korunması için hükümetlere çağrıda bulundu.
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Konvansiyonu'nun 30. yılı kutlanırken aralarında 'Plan International' ve 'ChildFund'un da bulunduğu toplam altı sivil toplum örgütü dünya genelinde çocuk haklarının daha iyi korunması için hükümetlere çağrıda bulundu.
Söz konusu sivil toplum örgütleri yayımladıkları bir raporda Çocuk Hakları Konvansiyonu'nun onaylandığı 1989 yılından bu yana büyük ilerleme kaydedildiğini ancak bunun yetersiz olduğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:01
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