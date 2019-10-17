Son Dakika Haberleri: BM Daimi Temsilcisi: BM, DEAŞ teröristlerinin kaçmasından endişe duyuyor
Son Dakika Dünya BM Daimi Temsilcisi: BM, DEAŞ teröristlerinin kaçmasından endişe duyuyor

BM Daimi Temsilcisi: BM, DEAŞ teröristlerinin kaçmasından endişe duyuyor

28 dakika önce

Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Jerry Matjila, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, "BM, harekatın DEAŞ teröristlerinin kaçmasına sebep olacağı endişesi taşıyor" açıklaması yaptı.

BM Daimi Temsilcisi: BM, DEAŞ teröristlerinin kaçmasından endişe duyuyor, System.String[]

Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Jerry Matjila, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, "BM, harekatın DEAŞ teröristlerinin kaçmasına sebep olacağı endişesi taşıyor" açıklaması yaptı.

BMGK, 5 Avrupa Birliği (AB) üyesi Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, Polonya'nın talepleri üzerine Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nı kapalı oturumda görüştü. Oturumun ardından konsey adına açıklama yapan BM Daimi Temsilcisi Jerry Matjila, "BMGK, harekat sebebiyle DEAŞ teröristlerinin kaçmasından ve Suriye'de insani durumun kötüleşmesinden endişe duyuyor" ifadelerini kullandı.


Barış Pınarı Harekatı, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Suriye, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:18 Kaynak: DHA
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