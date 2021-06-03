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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield: Cilvegözü, Suriye'ye insani yardım için uluslararası kamuoyunun en iyi seçeneği - Son Dakika

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield: Cilvegözü, Suriye'ye insani yardım için uluslararası kamuoyunun en iyi seçeneği

03.06.2021 12:28
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield: Cilvegözü, Suriye'ye insani yardım için uluslararası kamuoyunun en iyi seçeneği, System.String[]

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, resmi temaslarda bulunduğu Hatay'da BM Dünya Gıda Programı'nın (WFP) dağıtım merkezini ziyaret ederek, "Şu an bu kapı (Cilvegözü) uluslararası kamuoyunun en iyi seçeneği.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, resmi temaslarda bulunduğu Hatay'da BM Dünya Gıda Programı'nın (WFP) dağıtım merkezini ziyaret ederek, "Şu an bu kapı (Cilvegözü) uluslararası kamuoyunun en iyi seçeneği. O da kapanırsa birçok zalimliğin yaşanmasına sebep olur." dedi.

Greenfield, Türkiye ziyareti kapsamında geldiği Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki WFP dağıtım merkezinde BM Suriye Krizi için Bölgesel İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts ve insani yardım kurumlarının çalışanlarıyla bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bölgedeki insani yardım çalışmalarıyla ilgili Greenfield'a bilgi veren Cutts, Suriye'nin Türkiye ve Irak sınırında bulunan mültecilerin yıllardır çadırlarda yaşadığını ve birçok insani ihtiyacını karşılayamadığını söyledi.

Cutts, BM koordinasyonunda 200'e yakın STK'nın insani yardım çalışmalarına katıldığını kaydederek, "15 bin Suriyeli insani yardım çalışmalarında görev alıyor ve kendi toplumlarına yardım ediyor. Afganistan, Eritre, Güney Sudan gibi ülkelerde çalıştım ancak buradaki kadar kendi toplumuna adanmış insanlar görmedim. Çok büyük riskler alıyorlar." diye konuştu.

Tüm yardım malzemelerinin Türk tırlarıyla dağıtım merkezine geldiğini ve burada Suriye tırlarına aktarıldığını söyleyen Cutts, BM kontrolünde dağıtımın yapıldığını ifade ederek, "Tüm aşamalar kontrol ediliyor. Hangi ürünün kime gittiğini biliyoruz. Hesap verilebilirliğe ve şeffaflığa önem gösteriyoruz." dedi.

"Salgın döneminde Türk otoriteleri bir gün bile insani yardımı durdurmadı"

Suriye'de yapılan yardımların hala istenen seviyede olmadığına vurgu yapan Cutts, "Suriye'de dünyanın en büyük insani yardım operasyonu yapılıyor. Ama hala olması gereken yerde değil. Bir finansman krizi var. Daha fazla hizmet vermek, insani yardımı artırmak ve erişim sorunlarını ortadan kaldırmak gerek. Lütfen bunu BM Güvenlik Konseyine taşıyın." ifadelerini kullandı.

Cutts, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen kısıtlayıcı önlemlerin insani yardım çalışmalarına etkisine de değinerek, "Salgın nedeniyle kısıtlamalar uygulanırken Türk otoriteleri, 1 gün bile insani yardımı durdurmadı. Kimse kısıtlama dönemlerinde risk almazken Türk otoriteleri yardımların kesilmesine müsaade etmedi." dedi.

Sınır kapılarının kapatıldığı dönemde dahi insani yardımın sürdüğünü kaydeden Cutts, daha sonra Greenfield'a Suriye'ye gidecek gıda kamyonunu gezdirdi.

ABD'den Suriyeliler için 200 milyon dolarlık ek finansman

Greenfield, dağıtım merkezindeki temaslarının ardından basına açıklamalarda bulunarak, "ABD'nin, Suriyeliler için 200 milyon dolar ek finansman sağlayacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Ülkedeki çatışmalar nedeniyle 13 milyondan fazla Suriyelinin insani yardıma ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Greenfield, "Bu sayı Los Angeles'ın, New York'un ve Washington'un nüfusunun toplamı kadar. Bu şehirlerdeki insanlar gıdaya, suya ve tıbbi malzemelere ihtiyaç duyuyor olsaydı ne yapardık?" ifadelerini kullandı.

Greenfield, Suriye'nin kuzeyinde yaşayan her 5 kişiden 4'ünün insani yardıma ihtiyaç duyduğunun altını çizerek, " İdlib'deki milyonlarca sivil için bu yardımlar hayati. Geçmiş yıllarda BM Güvenlik Konseyi Suriye'ye giriş kapılarının kapatılmasını ne yazık ki sağladı. Cilvegözü açık kalan sınır kapılarından. BM'nin buraya insani yardım, Kovid-19 aşısı, tıbbi yardım getirmesini ve buradaki acıların sona ermesini istiyoruz." diye konuştu.

İnsani yardım çalışmalarına katılanların çabalarının da önemine dikkati çeken Greenfield, "Ama biz BM Güvenlik Konseyi'nde sınırların açılması konusunda işimizi yapmazsak onlar da burada işini yapamaz. Şu an bu kapı (Cilvegözü) uluslararası kamuoyunun en iyi seçeneği. O da kapanırsa birçok zalimliğin yaşanmasına sebep olur." değerlendirmesinde bulundu.

Greenfield, Türk hükümetine Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederek, "Sadece sığınmacılara ev sahipliği yaptığı için değil, bu dağıtım merkezinin burada çalışmasına destek verdiği için de teşekkür ederim." dedi.

"Sınır geçişleri için Rusya'yla çalışmaya istekliyiz"

Greenfield, insani yardım için sınır kapılarının açılması noktasında BM Güvenlik Konseyi, Rusya ve Türkiye ile görüşmelerde bulunduklarını belirterek, "ABD Dışişleri Bakanı Tony Blinken, yardım çalışmalarının devamı için çalışmayı sürdüreceğimizi söyledi." ifadelerini kullandı.

Sınır geçişlerinin düzenli çalışabilir hale gelmesi için gereken çabanın sarf edilmesi gerektiğini de belirten Greenfield, "İnsanlar hala savaşta ve savaşın tarafları sınır geçişlerini zorlaştırabiliyor. Kısaca söyleyecek olursam Rusya'yla bu konuda ve insani yardımın ulaştırılması konusunda görüşmeye istekliyiz." diye konuştu.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield: Cilvegözü, Suriye'ye insani yardım için uluslararası kamuoyunun en iyi seçeneği
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield: Cilvegözü, Suriye'ye insani yardım için uluslararası kamuoyunun en iyi seçeneği
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield: Cilvegözü, Suriye'ye insani yardım için uluslararası kamuoyunun en iyi seçeneği
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield: Cilvegözü, Suriye'ye insani yardım için uluslararası kamuoyunun en iyi seçeneği
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield: Cilvegözü, Suriye'ye insani yardım için uluslararası kamuoyunun en iyi seçeneği

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Hatay, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield: Cilvegözü, Suriye'ye insani yardım için uluslararası kamuoyunun en iyi seçeneği - Son Dakika


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