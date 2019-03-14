BM'dan Personeline Flaş Talimat
1 saat önce
Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric BM çalışanlarının Boeing 737 MAX tipi uçaklarla yolculuk yapmamaları için talimat verdiklerini duyurdu.
Birlemiş Milletler (BM
) Genel Sekreter
Sözcüsü Stephane Dujarric
BM çalışanlarının Boeing 737
MAX tipi uçaklarla yolculuk yapmamaları için talimat verdiklerini duyurdu. Etiyopya
'da 157 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan uçak kazası sonrası Birlemiş Milletler'den (BM) çalışanlarına kaza yapan Boeing 737 MAX tipi uçaklar için uyarı geldi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric BM çalışanlarına Boeing 737 MAX ile seyahat etmemeleri konusunda talimat verdiklerini açıkladı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:31 Kaynak: İHA
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