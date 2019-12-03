Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2018 sonuçları açıklandı. Paris'te düzenlenen programa katılan BM Danışma Kurulu Üyesi Enver Yücel, " Türkiye'nin ortalaması bir önceki PISA sonuçlarına göre daha iyiye gitmiş ama OECD'nin ortalamasına baktığımız zaman Türkiye halen OECD'nin ortalamasının altında" dedi.



Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından 3 yılda bir düzenlenen ve 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren PISA testinin 2018 yılı sonuçları açıklandı. Türkiye'de 15 yaşındaki öğrencilerin yüzde 73'ünü temsil eden 186 farklı okuldan 6 Bin 890 öğrenci teste girdi. Türkiye, PISA testine katılan 37 OECD ülkesi arasında; Slovakya, Yunanistan, Şili, Meksika, Kolombiya ve İspanya'yı geçerek 31. sırada yer aldı.



Paris OECD Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Türkiye'den Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ve Sabri Şensoy ve Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı aynı zamanda da BM Danışma Kurulu Üyesi olan Enver Yücel katıldı. Enver Yücel, toplantı sonrasında, "OECD'nin merkezindeyiz. 2018 PISA sınav sonuçları değerlendiriliyor, açıklanıyor. Biliyorsunuz PISA 3 yılda bir yapılan sınav uluslararasında 15 yaş grubu öğrencilerin eğitim seviyelerinin ne olduğunu ve nereye gittiğini matematik okuryazarlığına, fen bilimleri alanındaki okuryazarlığını ve okuduğunu anlamadaki beceri ve yeteneklerini değerlendiren bu sınavın sonuçları açıklandı. Ben Türkiye olarak baktığım zaman, tabi ki bir önceki yıllara göre mukayese etmek lazım. 2015 PİSA sonuçlarında Türkiye'nin durumu iyi değildi, daha doğrusu 72 ülkenin katıldığı sınav sonuçlarında 50'nci 51'nci 54'ncü sıralardaydı" şeklinde konuştu.



"79 ülkenin katıldığı 2018 verilerine baktığımız zaman matematik, fen bilimleri ve Türkçe okur yazarlığı konusundaki, becerileri konusundaki sıralamaların 40'a çıktığını gördük" diyen Yücel, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:



"Tabii ki bu bir ilerleme kaydetmiş, Türkiye'nin ortalaması bir önceki PISA'ya göre daha iyiye gitmiş. Ama bi taraftan da OECD'nin ortalamasına baktığımız zaman Türkiye halen OECD'nin ortalamasının altında. Bununla ilgili tabi Türkiye'nin planlarında programlarında özellikle de öğretmen anlayışında ilerleme kaydetmesi lazım. Az önce Ambiyası dinledik PISA'nın kurucu başkanını, her şey öğretmenin elinde. Öğretmenin gücü yeterliliği ne kadarsa sınav sonuçlarında da bunu görebiliyoruz dediler. Bu açıdan bunu da burada söylemiş olayım." - PARİS