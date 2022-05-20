BM Danışmanı, Nijerya'da Dine Hakaret Cinayeti Zanlılarının Tutuklanmasına Yönelik Protesto Gösterilerinden Endişeli - Son Dakika
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BM Danışmanı, Nijerya'da Dine Hakaret Cinayeti Zanlılarının Tutuklanmasına Yönelik Protesto Gösterilerinden Endişeli

20.05.2022 14:46
BM Danışmanı, Nijerya'da Dine Hakaret Cinayeti Zanlılarının Tutuklanmasına Yönelik Protesto Gösterilerinden Endişeli

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 19 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) sözcüsü Perşembe günü, BM Soykırımın Önlenmesi Özel Danışmanı'nın, dine hakaretle suçlandığı bildirilen bir kadının katil zanlılarının tutuklanmasını protesto eden gösteriler hakkında endişe duyduğunu söyledi.

BM Genel sekreteri Antonio Guterres'in baş sözcüsü Stephane Dujarric, BM Soykırımın Önlenmesi Özel Danışmanı Alice Wairimu Nderitu'nun 12 Mayıs günü Nijerya'nın Sokoto eyaletinde, hakkında dine hakaret ettiği iddiaları bulunduğu bildirilen Deborah Samuel'in öldürülmesinden dehşete düştüğünü söyledi.

Wairimu Nderitu, Samuel'in ailesine içten taziyelerini sundu ve yetkililerden bu iğrenç suçun faillerinden hesap sorulmasını istedi.

Dujarric, Wairimu Nderitu'nun Sokoto'da "bu alçakça hareketin bazı faillerinin tutuklanmasını protesto eden" organize ve yıkıcı olduğu söylenen gösterilerden endişe duyduğunu belirtti. Dujarric, "(Wairimu Nderitu), bunun, katil zanlılarının cezadan muafiyetinin reddedilmesi yönünde hukukun uygulanmasına engel olmayacağını umuyor" dedi.

Dujarric'e göre, Wairimu Nderitu, Samuel'e yapılan saldırının "Nijerya ulusunun çeşitliliğine kalbinden darbe indirdiğini" söyledi. Dujarric şöyle devam etti: "Özel danışman, dini hassasiyetleri rencide ettiği düşünülenler de dahil olmak üzere görüş ve inançların ifadesinin uluslararası hukuk uyarınca koruma altında olduğunu hatırlatmaktadır."

Dujarric, "Wairimu Nderitu, her yerdeki dini önderlere, hoşgörü ve güveni artırarak karşılıklı saygının teşvik edilmesine katkıda bulunma çağrısını yineliyor" dedi.

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Kaynak: Xinhua

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