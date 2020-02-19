BM, darbeci Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun dün Trablus Limanı'na düzenlediği saldırıları... - Son Dakika

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BM, darbeci Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun dün Trablus Limanı'na düzenlediği saldırıları...
17 dakika önce
BM, darbeci Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun dün Trablus Limanı'na düzenlediği saldırıları güçlü şekilde kınadı.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:18 Kaynak: AA
BM, darbeci Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun dün Trablus Limanı'na düzenlediği saldırıları güçlü şekilde kınadı.
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