BM, darbeci Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun dün Trablus Limanı'na düzenlediği saldırıları... - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM, darbeci Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun dün Trablus Limanı'na düzenlediği saldırıları... - Son Dakika

BM, darbeci Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun dün Trablus Limanı'na düzenlediği saldırıları...

17 dakika önce

BM, darbeci Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun dün Trablus Limanı'na düzenlediği saldırıları güçlü şekilde kınadı.

BM, darbeci Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun dün Trablus Limanı'na düzenlediği saldırıları..., System.String[]

BM, darbeci Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun dün Trablus Limanı'na düzenlediği saldırıları güçlü şekilde kınadı.

Birleşmiş Milletler, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:18 Kaynak: AA
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