BM'de 2018'de "En Fazla Kınanan" Ülke İsrail Oldu

BİRLEŞMİŞ İsrail, Filistin'i işgali ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan hakları ihlalleri ve yasa dışı yerleşim birimleri nedeniyle 2018'de de Birleşmiş Milletler'de (BM) "en fazla kınanan" ülke oldu.

BİRLEŞMİŞ İsrail, Filistin'i işgali ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan hakları ihlalleri ve yasa dışı yerleşim birimleri nedeniyle 2018'de de Birleşmiş Milletler'de (BM) "en fazla kınanan" ülke oldu.



ABD ve birkaç ülke dışında İsrail'in Filistin'i işgali ve yasa dışı eylemlerine karşı sessiz kalmayan ve birlik olan 193 üyeli BM Genel Kurulu, her yıl İsrail işgalinin son bulmasını talep eden ve iki devletli çözümü destekleyen en az 20 kararı kabul ediyor.



BM Genel Kurulu, 30 Kasım'da peş peşe aldığı 6 kararla uluslararası toplumda İsrail-Filistin soruna dikkati çekti. 2018'de işgal altındaki Filistin topraklarında insan hakları ihlallerini ve yasa dışı yerleşim birimi kararını kınayan BM, bunlara son verilmesi çağrısı yaptı.



Genel Kurul, ABD'nin Kudüs kararını geçersiz kabul eden ve iki devletli çözümü destekleyen en az 20 karar aldı. BM kararlarına göre İsrail, 2018'de BM'de "en fazla kınanan" ülke oldu.



İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgali de yine uluslararası toplum tarafından bir kez daha kınandı ancak bu karar karşısında önceki senelerde çekimser kalan ABD, bu yıl İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgalini kınayan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararına ilk kez karşı çıktı.



ABD ayrıca, BM Genel Kurulu'na "terör örgütü" olarak nitelendirdiği Hamas'ın kınanmasını isteyen bir karar da getirdi ama tek taraflı olmakla eleştirilen, İsrail ihlallerinden ve iki devletli çözümden bahsetmeyen bu karar uluslararası toplum tarafından kabul edilmedi.



ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde İsrail'in en güçlü savunucularından biri olan ve yıl sonunda görevinden ayrılacak olan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de sık sık ön yargılı olmakla eleştirdiği BM'nin İsrail'i ez az 500 kez kınadığını söylemişti.

Son Dakika » Dünya » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Rektör Yardımcısı'ndan Skandal Sözler: Kavga Ettiğiniz Arkadaşınızı Öldürün, Gerisini Biz Hallederiz

Muharrem İnce'nin "Apoletlerini Sökeceğim" Dediği Paşa'nın Neden Görevden Alındığı Ortaya Çıktı

Jackie Chan Filmindeki Cinsel İlişki Sahnesi Ortalığı Karıştırdı

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde Büyük İkramiye Kazanan Rakamlar Belli Oldu