Son Dakika Haberleri: BM'de 66 ülkeden karbon salınımını sıfıra indirme taahhüdü
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BM'de 66 ülkeden karbon salınımını sıfıra indirme taahhüdü

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), 66 ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbon salınımını 2050'ye kadar sıfıra indirme taahhüdünde bulunduğunu duyurdu.

BM'de 66 ülkeden karbon salınımını sıfıra indirme taahhüdü, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), 66 ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbon salınımını 2050'ye kadar sıfıra indirme taahhüdünde bulunduğunu duyurdu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün dünya liderlerinin katılacağı BM İklim Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Zirvede sadece iklim değişikliği ile mücadele kapsamında somut planlar açıklayacak ülkeler sunum yapacak, taahhütte bulunmayan ülkeler ise zirvede söz hakkı alamayacak.

Paris İklim Anlaşması'ndan çekilen ABD Başkanı Donald Trump ise zirveye katılmayacak.

BM, zirve öncesi 66 ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbon salınımını 2050'ye kadar sıfıra indirme taahhüdünde bulunduğunu duyurdu.

İklim değişikliğiyle mücadeleye katılan 102 şehir de sera gazı emisyonunu 2050'ye kadar sıfıra indirme taahhüdü verdi.

Dünya Bankası da iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yağmur ormanlarının korunması için 500 milyon dolar yardımda bulunulacağını açıkladı.

BM verilerine göre, birçok ülkenin Paris İklim Anlaşması kapsamında verdiği beyanlar küresel ısınmayı 2030 itibarıyla 1,5 derecenin altında tutmaya yetmiyor. Bu hedefin karşılanabilmesi için 2030'a kadar karbon salınımının yüzde 45 azaltılması, 2050'ye kadar ise sıfıra indirilmesi gerekiyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:28 Kaynak: AA
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