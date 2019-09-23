Son Dakika Haberleri: BM'de Ermenistan'ın Azerbaycan tutumuna tepki
Son Dakika Güncel Haber

BM'de Ermenistan'ın Azerbaycan tutumuna tepki

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu sırasında, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ermenistan'ın Azerbaycan'a Karşı Saldırganlığı Temas Grubu toplantısında, Ermenistan'ın hukuk dışı tutumunu kınadıklarını belirtti.

BM'de Ermenistan'ın Azerbaycan tutumuna tepki, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu sırasında, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ermenistan'ın Azerbaycan'a Karşı Saldırganlığı Temas Grubu toplantısında, Ermenistan'ın hukuk dışı tutumunu kınadıklarını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen İİT Ermenistan'ın Azerbaycan'a Karşı Saldırganlığı Temas Grubu toplantısına katıldı.

Toplantının ardından Twitter'dan açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "İİT Ermenistan'ın Azerbaycan'a Karşı Saldırganlığı Temas Grubu toplantısında, Ermenistan'ın hukuk dışı tutumunu bir kere daha kınadık. Temas Grubu'nun, haklı davasında Azerbaycan'a destek için önemli olduğunu vurguladık." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler, Azerbaycan, Ermenistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşin hatasını başa kalkmak boşanma sebebi
Küresel ısınmayı reddeden Trump'ın İklim Zirvesi'ne katılması şaşkınlık yarattı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin borcunu açıkladı: Tolalde borcu 50 milyar TL'nin üzerinde Süper lüks yat Moonlight 2, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 22:09:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BM'de Ermenistan'ın Azerbaycan tutumuna tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]