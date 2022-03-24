BM'de ikinci Rusya kararı onaylandı - Son Dakika
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BM'de ikinci Rusya kararı onaylandı

24.03.2022 19:40
BM'de ikinci Rusya kararı onaylandı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Rusya'ya yönelik ikinci karar 5'e karşı 140 oyla kabul edilerek, Rusya'ya Ukrayna'daki savaşına "derhal" son vermesi çağrısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Rusya'ya yönelik ikinci karar 5'e karşı 140 oyla kabul edilerek, Rusya'ya Ukrayna'daki savaşına "derhal" son vermesi çağrısında bulunuldu.

Ukrayna'daki savaş hakkında olağanüstü oturum düzenleyen BM Genel Kurulu, Rusya'ya yönelik ikinci kararı 5'e karşı 140 oyla kabul etti. Kararda, Rusya'ya Ukrayna'daki savaşına "derhal" son vermesi, Ukrayna'da yardıma erişimin engellenmemesi ve sivillerin koruması çağrısında bulunuldu. Bağlayıcı olmayan karar için yapılan oylamada, 38 ülke çekimser kalırken, Rusya, Suriye, Kuzey Kore, Eritre ve Belarus karara karşı çıktı.

BM tarafından ikinci kez diplomatik darbe yiyen Rusya, BM Genel Kurulu'nda 2 Mart'ta yapılan oylamada Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle kınanmıştı. Genel Kurul'da ayakta alkışlanan karar, 5'e karşı 141 oyla kabul edilmişti. 35 ülkenin çekimser kaldığı oylamada, Rusya, Belarus, Suriye, Kuzey Kore ve Eritre karara karşı çıkmıştı.

(İHA)

BM'de ikinci Rusya kararı onaylandı

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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