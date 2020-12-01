BM'den 35 milyar dolarlık rekor yardım çağrısı - Son Dakika

BM'den 35 milyar dolarlık rekor yardım çağrısı

01.12.2020 13:36
BM'den 35 milyar dolarlık rekor yardım çağrısı, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) 2021 yılı için 35 milyar dolarlık rekor bir insanı yardım çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) 2021 yılı için 35 milyar dolarlık rekor bir insanı yardım çağrısında bulundu. Dünyada insanı yardıma muhtaç kişi sayısı yüzde 40 artarak 235 milyona erişmesi tahmin edilirken, sayıların yeni bir rekora ulaşacağı ön görülüyor.

Birleşmiş Milletler 2021 yılı için 35 milyar dolarlık rekor bir insanı yardım çağrısında bulundu. Dünyada insanı yardıma muhtaç kişi sayısı Covid-19 pandeminin etkisiyle yüzde 40 artarak 235 milyon kişiye erişeceği tahmin ediliyor.

BM İnsanı İşler Sorumlusu Mark Lowcock, bu artışın neredeyse tamamı bir milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan Covid-19 pandemisine bağlı olduğunu açıkladı. Lowcock, "Sunduğumuz tablo, insanı ihtiyaçlar açısından şimdiye kadar sunduğumuz en acı tablodur" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler tarafından talep edilen fonlar, 56 ülkede açlık, savaş, göç, Covid-19 pandemisi ve iklim değişikliğinin sonuçlarıyla karşı karşıya kalan yaklaşık 160 milyon kişiye yardım etmeyi amaçlıyor.

İnsanı yardıma en çok ihtiyaç duyan ülkelerin başında savaşın harap ettiği Suriye ve Yemen yer alıyor. Birleşmiş Milletler insani krizin pençesindeki milyonlarca Suriyeliye yardım için yaklaşık 6 milyar dolar talep ederken Yemen'de yaklaşık 20 milyon insana yardım etmek için 3,5 milyar dolar yardım çağrısında bulundu.

(İHA)

BM'den 35 milyar dolarlık rekor yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler, Koronavirüs, Yemen, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BM'den 35 milyar dolarlık rekor yardım çağrısı - Son Dakika


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