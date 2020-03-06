BM'den "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı - BİRLEŞMİŞ - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM'den '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı - BİRLEŞMİŞ - Son Dakika

BM'den "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı - BİRLEŞMİŞ

6 saat önce

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi, "Erkeklerin kadın hakları ve cinsiyet eşitliğini savunması her zamankinden daha fazla önemli ve ben de işte tam bu nedenle feminist olmaktan gurur duyuyorum.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi, "Erkeklerin kadın hakları ve cinsiyet eşitliğini savunması her zamankinden daha fazla önemli ve ben de işte tam bu nedenle feminist olmaktan gurur duyuyorum." mesajı verdi.

Guterres, Dünya Kadınlar Günü için BM Genel Kurulunda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, cinsiyet eşitsizliğinin çağın en baskın adaletsizliklerinden ve en büyük insan hakkı sorunlarından biri olduğuna dikkati çekti.

Erkeklerin 2 bin yıl boyunca kadınları kontrol etmeye çalıştığını ve kadınların kendi potansiyellerini ortaya koymalarına engel olmak için güçlerini kötüye kullandığını belirten Guterres, köklü ataerkil sistemin ve kadın düşmanlığının siyaset, ekonomi, iş hayatı ve toplumlarda yarattığı cinsiyet eşitsizliğine işaret etti.

Guterres, sesleri, tecrübeleri ve görüşleri hala sık sık görmezden gelinen kadınların sürekli dışlanmasının hiçbir gerekçesi olamayacağını ifade etti.

"Dünya nüfusunun yüzde 30'u bir erkeğin eşine vurabileceği görüşünde"

BM Kalkınma Programı'nın 75 ülkede siyaset, iş ve eğitim gibi alanlarda kadınlara yönelik ön yargıların incelendiği "Toplumsal Cinsiyet Sosyal Norm Endeksi" adlı yeni raporuna göre dünya nüfusunun yüzde 90'ının kadınlara karşı bir tür ön yargısı bulunduğunu belirten Guterres, yaklaşık yüzde 30'nun ise bir erkeğin "eşini dövebileceğine" inandığını söyledi.

"Feminist olmaktan gurur duyuyorum"

Guterres, "Erkeklerin kadın hakları ve cinsiyet eşitliğini savunması her zamankinden daha fazla önemli ve ben de işte tam bu nedenle feminist olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

BM'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı - BİRLEŞMİŞ

Dünya Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:51 Kaynak: AA
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