BM'den 90 bin kişinin yerinden edildiği Marib'de "insani felaket" uyarısı - Son Dakika

BM'den 90 bin kişinin yerinden edildiği Marib'de "insani felaket" uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in doğusundaki Marib ilinde hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki şiddetli çatışmalar nedeniyle "insani felaket" yaşanabileceği uyarısında bulundu.

BM'den 90 bin kişinin yerinden edildiği Marib'de

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in doğusundaki Marib ilinde hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki şiddetli çatışmalar nedeniyle "insani felaket" yaşanabileceği uyarısında bulundu.

BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'in doğusundaki kanlı çatışmalar 10'uncu ayına giriyor ve sene başından bu yana Marib'de 90 binden fazla kişi yerinden edildi." ifadesi kullanıldı.

Bu sayının, bu yıl ülke genelinde yerlerinden edilenlerin yarısından fazlasını oluşturduğu kaydedildi.

Marib'deki durumun her geçen gün daha da kötüye gittiğine işaret edilen açıklamada, "tırmanarak devam eden çatışmalar nedeniyle ufukta bir felaketin" belirdiği uyarısında bulunuldu.

Yüzbinlerce insan daha kaçmaya zorlanabilir

Açıklamada, Yemenli sivillerin Marib içinde ya da çevre bölgelerdeki kalabalık yerleşim alanlarına sığınmaktan başka seçenekleri bulunmadığı ve buralarda yaşam için gereken en temel hizmetlerden dahi yoksun oldukları belirtildi.

Yüzbinlerce insanın daha kaçmaya zorlanabileceği ifade edilen açıklamada, büyük çaptaki bir sığınmacı krizini engellemek için ülkede barışçıl çözüm bulunması konusunda umutlu olunduğu ifade edildi.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki süregelen çatışmalar, ağustos ayının başından bu yana petrol zengini Marib ili başta olmak üzere farklı bölgelerde şiddetlenerek devam ediyor. Her iki taraftan da çok sayıda kaybın verildiği çatışmalar, Yemenli sivillerin evlerini terk etmesine neden oluyor.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler, Felaket, Yemen, Marib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 20:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den 90 bin kişinin yerinden edildiği Marib'de 'insani felaket' uyarısı - Son Dakika

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