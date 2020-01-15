BM'den "AA çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınmasını soruşturacağız" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM'den 'AA çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınmasını soruşturacağız' açıklaması - Son Dakika

BM'den "AA çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınmasını soruşturacağız" açıklaması

21 dakika önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanı gözaltına almasına ilişkin, "Gazetecilerin tutuklanması ve gözaltına alınmasına ilişkin haberlerden her zaman endişe duyuyoruz.

BM'den

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanı gözaltına almasına ilişkin, "Gazetecilerin tutuklanması ve gözaltına alınmasına ilişkin haberlerden her zaman endişe duyuyoruz. Konuyu soruşturacağız." dedi.

Dujarric, günlük basın brifinginde, AA muhabirinin Mısır'daki Anadolu Ajansı çalışanlarının gözaltına alınmasına ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi:

"(Gözaltı) haberlerini henüz görmedim ama tabii gazetecilerin tutuklanması ve gözaltına alınmasına ilişkin haberlerden her zaman endişe duyuyoruz. Konuyu soruşturacağız."

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Mısır polisi, Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına aldı ve bilinmeyen bir yere götürdü.

Ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapattı ve internet bağlantısını kesti.

Sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak, dışarıyla irtibat kurmalarını engelledi.

Baskının nedeni açıklanmadı.

Birleşmiş Milletler, Anadolu Ajansı, Sekreter, Kahire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:14 Kaynak: AA
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