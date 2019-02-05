BM'den "Abd-Çin Sürtüşmesi" Uyarısı
24 dakika önce
BM Ticaret Ajansı Başkanı Pamela Coke Hamilton, ABD'nin gelecek aydan itibaren Çin ürünlerine gümrük tarifeleri uygulamasının küresel etkisi olacağı uyarısında bulundu.
BM
Ticaret Ajansı Başkanı Pamela Coke Hamilton, ABD
'nin gelecek aydan itibaren Çin
ürünlerine gümrük tarifeleri uygulamasının küresel etkisi olacağı uyarısında bulundu. İki ülke arasında ticaret anlaşması konusunda bir ilerleme olmaması halinde ABD 1 Mart'tan itibaren Çin mallarına gümrük tarifelerini yükseltmeyi planlıyor. BM Ticaret Ajansı Başkanı Pamela Coke Hamilton, "ABD ile Çin arasındaki gümrük savaşlarının etkileri çok büyük olacak. Bu etki bütün uluslararası ticaret sistemine negatif bir etkide bulunacak. Daha küçük ve daha fakir ülkeler dış şoklarla mücadele etmek zorunda kalacak. Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı Doğu Asya
'daki tedarik zincirinde yer alan firmalar bu ülkeleri terk edecek" dedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:36 Kaynak: İHA
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