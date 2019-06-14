Son Dakika Haberleri: BM'den ABD-İran gerilimine ilişkin açıklama
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BM'den ABD-İran gerilimine ilişkin açıklama

6 saat önce

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Umman Körfezi'nde ABD ile İran arasındaki gerilimde tarafların anlaşması durumunda ara buluculuğu üstlenmeye hazır olduklarını belirtti.

BM'den ABD-İran gerilimine ilişkin açıklama, System.String[]
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Umman Körfezi'nde ABD ile İran arasındaki gerilimde tarafların anlaşması durumunda ara buluculuğu üstlenmeye hazır olduklarını belirtti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:38 
Antonio Guterres, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Ekonomi
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