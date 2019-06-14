BM'den ABD-İran gerilimine ilişkin açıklama
6 saat önce
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Umman Körfezi'nde ABD ile İran arasındaki gerilimde tarafların anlaşması durumunda ara buluculuğu üstlenmeye hazır olduklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:38
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
, Umman Körfezi'nde ABD ile İran
arasındaki gerilimde tarafların anlaşması durumunda ara buluculuğu üstlenmeye hazır olduklarını belirtti.
Altın yükselişini sürdürüyor! İşte güncel fiyatlar
F-35 programıyla ilgili gizli belgeler basına sızdı! Türkiye risk altında
Trump'tan tanker saldırılarıyla ilgili flaş açıklama: İran yaptı
Kimya devi DuPont, babaların doğum iznini 5 günden 4 haftaya çıkardı