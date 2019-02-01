BM'den ABD'nin INF'den çekilmesine ilişkin açıklama
19 dakika önce
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, ABD'nin INF'den çekilmesine ilişkin, "Genel Sekreter, tarafların önümüzdeki 6 ay içinde görüş ayrılıklarını diyalog yoluyla çözmesini umuyor.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, ABD'nin INF'den çekilmesine ilişkin, "Genel Sekreter, tarafların önümüzdeki 6 ay içinde görüş ayrılıklarını diyalog yoluyla çözmesini umuyor." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:40
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