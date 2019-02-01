Son Dakika Haberleri: BM'den ABD'nin INF'den çekilmesine ilişkin açıklama

BM'den ABD'nin INF'den çekilmesine ilişkin açıklama

19 dakika önce

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, ABD'nin INF'den çekilmesine ilişkin, "Genel Sekreter, tarafların önümüzdeki 6 ay içinde görüş ayrılıklarını diyalog yoluyla çözmesini umuyor.

BM'den ABD'nin INF'den çekilmesine ilişkin açıklama, System.String[]
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, ABD'nin INF'den çekilmesine ilişkin, "Genel Sekreter, tarafların önümüzdeki 6 ay içinde görüş ayrılıklarını diyalog yoluyla çözmesini umuyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:40 

Sekreter, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Ekonomi
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