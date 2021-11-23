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BM'den ABD'ye azınlıklara karşı ayrımcılığı yasal düzenlemelerle önlemesi çağrısı - Son Dakika

BM'den ABD'ye azınlıklara karşı ayrımcılığı yasal düzenlemelerle önlemesi çağrısı

23.11.2021 14:58
BM'den ABD'ye azınlıklara karşı ayrımcılığı yasal düzenlemelerle önlemesi çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Azınlık İşleri Özel Raportörü Fernand de Varennes, ABD'de azınlık gruplarına yönelik nefret söylemi ve ayrımcılığın önüne geçilmesi için ilgili yönetmeliklerin yeniden düzenlenmesini istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Azınlık İşleri Özel Raportörü Fernand de Varennes, ABD'de azınlık gruplarına yönelik nefret söylemi ve ayrımcılığın önüne geçilmesi için ilgili yönetmeliklerin yeniden düzenlenmesini istedi.

ABD ziyaretinin ardından yazılı açıklama yapan de Varennes, ABD'de son zamanlarda siyahilere yönelik polis şiddeti ve Latin kökenli vatandaşlara yönelik artan ayrımcılığa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

De Varennes, ABD'deki azınlık hukukunun son 60 yıldır yapılan değişikliklerle güncellenmeye çalışıldığını hatırlatarak "ABD, söz konusu insan hakları ve azınlıklar olduğunda çelişkilerle dolu bir devlettir." ifadelerini kullandı.

Özellikle son yıllarda sosyal medya ortamında yayılan nefret söylemlerinin ülkedeki insan hakları alanındaki eksiklikleri ortaya koyduğunu kaydeden de Varennes, "İnsan haklarının korunmasına dair yasal eksiklikler, başta azınlıklar olmak üzere milyonlarca Amerikalının eşitsizlik, ayrımcılık ve tecrit gibi muamelelere tabi tutulmasına ve bu azınlıklara yönelik nefret suçlarının artışına imkan tanımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

De Varennes, son yıllarda polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd ve Breonna Taylor ile ırkçı saldırı sonucu öldürülen Ahmed Arbery'ye atıf yaparak "Siyahiler ülkede en çok dışlanan azınlık olmakla birlikte nefret suçları ve söylemlerinin hedefi olmaya en müsait insanlardır." ifadelerine yer verdi.

ABD'de azınlıkların korunması ve eşit muamele görmesi için azınlık kanunlarının ciddi bir reformdan geçirilmesi gerektiğini savunan de Varennes, "Yeni bir Amerika'nın inşası, bütün Amerikalıları kapsayan yeni bir sözleşme gerektirmektedir. Bu sözleşme en çok, şimdiye kadar ayrımcılığa tabi tutulan yerli halk, Afro-Amerikan, Latin ve diğer azınlıklar için lazımdır." ifadesini kullandı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den ABD'ye azınlıklara karşı ayrımcılığı yasal düzenlemelerle önlemesi çağrısı - Son Dakika


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