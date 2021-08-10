Üye Girişi
BM'den "Afganistan'da savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara varabilecek ihlaller" uyarısı - Son Dakika

BM'den "Afganistan'da savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara varabilecek ihlaller" uyarısı

10.08.2021 13:41
BM'den

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Afganistan halkı için feci sonuçları önlemek için devletleri harekete geçmeye çağırarak, ülkede savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara varabilecek ihlal raporlarının ortaya çıkmaya devam ettiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Afganistan halkı için feci sonuçları önlemek için devletleri harekete geçmeye çağırarak, ülkede savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara varabilecek ihlal raporlarının ortaya çıkmaya devam ettiğini belirtti.

Yüksek Komiser Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, "Artan şiddeti, insan hakları ihlallerini ve suistimallerini durduramamak, Afganistan halkı için feci sonuçlar doğuruyor." ifadesini kullandı.

Şehir savaşlarının çok sayıda sivilin ölümüyle sonuçlandığını bildiklerini anlatan Bachelet, Afganistan'da 9 Temmuz'dan bu yana yalnızca Laşkargah, Kandahar, Herat ve Kunduz'da en az 183 sivilin öldüğünü ve aralarında çocukların da bulunduğu 1181 kişinin yaralandığını kaydetti.

Bachlet, bu rakamların sadece kendi belgeleyebildikleri rakamlar olduğunu, gerçek sivil kayıp sayısının çok yüksek olduğunu vurguladı.

Taliban'a "operasyonları durdur" çağrısı

Çatışan taraflara daha fazla kan dökülmesini önleme, savaşmayı bırakma çağrısı yapan Bachelet, "Taliban, şehirlerdeki askeri operasyonlarını durdurmalı. Tüm taraflar müzakere masasına dönmedikçe ve barışçıl bir çözüme varmadıkça pek çok Afgan için zaten vahim olan durum çok daha kötü hale gelecektir." uyarısı yaptı.

Tüm devletleri, düşmanlıkları sona erdirmek için ikili ve çok taraflı olarak etkilerini kullanmaya çağıran Bachelet, ülkede savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara varabilecek ihlal raporlarının ortaya çıkmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen barış toplantılarına değinen Bachelet, uluslararası toplumun Afganistan'da gerilimi azaltmak, çatışmaları sona erdirmek ve barış sürecini yeniden canlandırmak için ellerinden gelen her türlü avantajı kullanma gibi bir görevi olduğunu hatırlattı.

"Taliban teslim olan hükümet üyelerini öldürüyor"

Bachelet, halihazırda Taliban'ın ele geçirdiği ve çatışmaların devam ettiği bölgelerde, yargısız infazlar, eski-mevcut hükümet yetkilileri ile aile üyelerine yönelik saldırılar yaptığı, evlerin, okulların ve kliniklerin askeri üs olarak kullanıldığı ve tahrip edildiğine dair raporlar aldıklarını aktardı.

BM'nin ayrıca Taliban'dan güvenliklerinin garantisini veren mektuplar aldıktan sonra teslim olan, Afgan güvenlik güçlerinin savaş dışında kalmış üyelerinin infaz edildiğine dair raporlar aldığını belirten Bachelet, "bu son derece rahatsız edici durumun" uluslararası insan hakları hukukunun ciddi ihlali olduğunun altını çizdi.

Bachelet, Taliban'ın kontrol ettiği bölgelerde, özellikle kadınları hedef alarak insan haklarına ciddi kısıtlamalar getirdiğine dair erken belirtiler konusunda endişesini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnsanlar haklı olarak Taliban'ın iktidarı ele geçirmesiyle, son yirmi yılda elde edilen insan hakları kazanımlarını sileceğinden korkuyor. Kadınlar, azınlıklar, insan hakları savunucuları, gazeteciler ve özellikle savunmasız olan diğer kişilerin özel korumaya ihtiyacı var. Etnik ve dini azınlıklara karşı vahşetlerin yeniden ortaya çıkması gibi gerçek riskler var."

"Tüm ülkeler rol üstlenebilir"

Öte yandan, BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında AA muhabirinin Afganistan'daki şiddetin sona erdirilmesi konusunda hangi ülkelerin anahtar rol oynayabileceği konusundaki sorusunu cevapladı.

Shamdasani, Bachelet gibi herhangi bir ülke ismi zikretmezken her ülkenin bu konuda rol üstlenebileceğini belirterek, tüm ülkeleri bir araya gelip Afganistan'da şiddeti sona erdirmeye davet etti.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ülkedeki mevcut durumun oluşmasına zemin hazırlayıp hazırlamadığına ilişkin ise Shamdasani, ülkedeki siyasi duruma dahil olmalarının kendi görevleri olmadığını belirterek, "İnsan hakları (konularının) izlemesini biz yürütüyoruz, başından beri bunu yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Aynı soruya cevap veren BM Cenevre Ofisi sözcülerinden Rheal Leblanc ise Afganistan'daki şiddetin sona ermesinde bölgesel ülkelerin rol oynayabileceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Afganistan, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den 'Afganistan'da savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara varabilecek ihlaller' uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

TRT'de yorumculuğa dönen Rıdvan Dilmen'in 1 milyon dolar alacağı iddia edildi 19:27 TRT'de yorumculuğa dönen Rıdvan Dilmen'in 1 milyon dolar alacağı iddia edildi Son Dakika: Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi 18:41 Son Dakika: Eda Nur Kaplan'ın intiharıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi Baraj puanları düşürüldü ama üniversite adaylarını bekleyen yeni bir sorun var: Sıralamalarda sapmalar olacaktır 18:13 Baraj puanları düşürüldü ama üniversite adaylarını bekleyen yeni bir sorun var: Sıralamalarda sapmalar olacaktır
MHP lideri Bahçeli, tek tweetle YKS'de baraj puanını düşürdü 17:32 MHP lideri Bahçeli, tek tweetle YKS'de baraj puanını düşürdü Son Dakika: Milyonlarca üniversiteli adayını ilgilendiren karar! YKS'de baraj puanları düştü 17:11 Son Dakika: Milyonlarca üniversiteli adayını ilgilendiren karar! YKS'de baraj puanları düştü Eda Nur Kaplan'ı otelden alıp evine bırakan taksici olay gününü anlattı: Sürekli ağlıyordu 16:49 Eda Nur Kaplan'ı otelden alıp evine bırakan taksici olay gününü anlattı: Sürekli ağlıyordu
Barcelona, ciddi bir delille Avrupa Adalet Divanı'na gitti! PSG'nin Messi transferini durdurmak istiyorlar 16:40 Barcelona, ciddi bir delille Avrupa Adalet Divanı'na gitti! PSG'nin Messi transferini durdurmak istiyorlar İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: 15:26 İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: "Bir acıyla uyandım" dedi

Son Dakika Haberleri
17:10 Son Dakika: Milyonlarca üniversiteli adayını ilgilendiren karar! YKS'de baraj puanları düştü
17:03 Messi, halkı sokağa döktü! "Burası Paris" tişörtüyle kendisini bekleyenleri selamladı
16:45 İstanbul'a ayak basan Rachid Ghezzal'dan Kartal pençesi
16:44 Son Dakika: Şüpheli ölümüyle arkasında soru işaretleri bırakan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan bir kişi yakalandı
16:39 Barcelona, ciddi bir delille Avrupa Adalet Divanı'na gitti! PSG'nin Messi transferini durdurmak istiyorlar
16:37 Çöp sandığı ayakkabıyı almak için çalılıklara giren temizlik işçisi cansız bir beden buldu
16:36 Altının kilogramı 479 bin 500 liraya düştü
16:35 Meksika'da futbol maçında silahlı saldırı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
16:18 Mahkemeden yeni karar! Tosuncuk'un tutukluluğu devam edecek
15:35 Emir Sarıgül, "Kızlarım yanımda, onlar için yardım yapıyorum" dedi, eski eşi yalanını ortaya çıkardı
Sao Paulo'dan Falcao transferiyle ilgili çok ilginç cevap: Olasılık dahilinde bile değil Sao Paulo'dan Falcao transferiyle ilgili çok ilginç cevap: Olasılık dahilinde bile değil         
19:47
Kuyumcudan 130 bin lira değerinde altın çalan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Kuyumcudan 130 bin lira değerinde altın çalan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı         
18:52
Son Dakika: 11 gündür devam eden Muğla Milas yangını kontrol altına alındı Son Dakika: 11 gündür devam eden Muğla Milas yangını kontrol altına alındı         
18:28
Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı         
18:13
Altındaki hızlı düşüş sonrası İslam Memiş'ten uyarı geldi: Bu bir tuzak, panik satışı yapmayın Altındaki hızlı düşüş sonrası İslam Memiş'ten uyarı geldi: Bu bir tuzak, panik satışı yapmayın         
17:28
Sivil polisi turist sanan taksici Taksim'den Şişli'ye 500 TL talep etti Sivil polisi turist sanan taksici Taksim'den Şişli'ye 500 TL talep etti         
17:00
Herkes endişeli gözlerle denize baktı! Talihsiz kadın, iki eli de sargıda olduğu için suya düşmüş Herkes endişeli gözlerle denize baktı! Talihsiz kadın, iki eli de sargıda olduğu için suya düşmüş         
16:43
Mahkemeden yeni karar! Tosuncuk'un tutukluluğu devam edecek Mahkemeden yeni karar! Tosuncuk'un tutukluluğu devam edecek         
16:19
Tanju Özcan'dan Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın Tanju Özcan'dan Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın         
15:18
Kadınlara zorla fuhuş yaptıran şahısların Kadınlara zorla fuhuş yaptıran şahısların "Yeni inekler geldi mi" şifresi çözüldü         
14:57
Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde "Ayağım nerede" diye sordu         
14:54
Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı         
14:30
İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz         
14:06
Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek? Taksiciler ile yolcular arasında yeni gerginlik, ücretli yolun parasını kim ödeyecek?         
12:08
Korona bitmeden Korona bitmeden "Marburg" kabusu başladı! Gine'de görülen vaka sonrası, DSÖ uyardı         
11:28
Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı         
11:16
Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün         
08:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2021 19:59:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BM'den "Afganistan'da savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara varabilecek ihlaller" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement