BM'den Afganistan depremi için Türkiye ve Pakistan'a teşekkür - Son Dakika
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BM'den Afganistan depremi için Türkiye ve Pakistan'a teşekkür

22.06.2022 19:25
BM'den Afganistan depremi için Türkiye ve Pakistan'a teşekkür

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da 1000 kişinin ölümüne ve 1500 kişinin yaralanmasına neden olan depremle mücadelede Türkiye ve Pakistan'ın "cömert çabalarına" övgüde bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da 1000 kişinin ölümüne ve 1500 kişinin yaralanmasına neden olan depremle mücadelede Türkiye ve Pakistan'ın "cömert çabalarına" övgüde bulundu.

BM'nin New York'taki Genel Merkezi'nden yapılan basın toplantısında konuşan Afganistan Özel Temsilci Yardımcısı ve İnsani Yardım Koordinatörü Ramiz Al-Akbarov, "Türk Büyükelçiliği yetkilileriyle temaslarda bulundum. BM'nin Afganistan'da arama kurtarma kabiliyeti yok ve Türkiye'nin bu yardımı en iyi sağlayacak konumda olduğuna inanıyoruz." dedi.

Al-Akbarov, "Gıda yardımı dağıtım merkezleri kurulmasında Türk ve Pakistanlı yetkililerin büyük rol oynadığını ve cömert çabalar sarf ettiğini burada söylemek istiyorum." ifadesini kullandı.

Türk yetkililerin, BM'den resmi yardım talebi beklediğini aktaran Al-Akbarov, "Bizim tarafımızdan resmi yardım talebini sunmadan önce konuyu fiili yetkililerle (Taliban) tartışmayı bekliyoruz. Paktika, Jayan ve Bermal illerinde depremden etkilenen bölgelerde ilk yardım sağlayan BM ekipleri, şu anda sahada ve daha fazla yardımı harekete geçirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklanmıştı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), önce 6,1 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 5,9 olarak güncellemişti.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Afganistan, Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Afganistan depremi için Türkiye ve Pakistan'a teşekkür - Son Dakika

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