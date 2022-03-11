BM'den Afganistan'ın dondurulan varlıklarının serbest bırakılması çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

BM'den Afganistan'ın dondurulan varlıklarının serbest bırakılması çağrısı

11.03.2022 23:43
BM'den Afganistan'ın dondurulan varlıklarının serbest bırakılması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan halkının ekonomik acılarının dindirilmesi için ülkenin yurt dışındaki dondurulan varlıklarının serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan halkının ekonomik acılarının dindirilmesi için ülkenin yurt dışındaki dondurulan varlıklarının serbest bırakılması çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Afganistan ziyaretinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, ülkeye ilişkin gözlemlerini paylaştı.

Ziyareti sırasında Taliban yetkilileri başta olmak üzere sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, doktorlar, gazeteciler ve kamu çalışanlarıyla bir araya geldiğini aktaran Bachelet, "Görüştüğüm herkes bana ülkenin durumunun aciliyetinden bahsetti. Afganistan'daki ekonomik ve insani krizden çıkış yolu bulunması için fiili yönetimle masaya oturulmasını talep ettiler." ifadelerini kullandı.

Bachelet, ülkede kadınlara yönelik adaletsizliğin sürdüğünü ve kadınların eğitim hakkına dair Taliban'ın vaatlerinin yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Afganistan'a yönelik ekonomik yaptırımların halkta yol açtığı feci sonuçların bir an önce ele alınması gerektiğinin altını çizen Bachelet, "Uluslararası camiaya şimdiye kadar atılan adımları ileri taşıyarak insanların gereksiz yere çektiği çileyi dindirmek için varlıkları serbest bırakma ve yaptırımları hafifletme çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bachelet, Afganistan ekonomisine maddi destek verilmediği sürece milyonlarca vatandaşın ekonomik acılar çekmeyi sürdüreceği uyarısında bulundu.

ABD hükümeti, Taliban'ın Ağustos 2021'de ülkede kontrolü ele geçirmesinin ardından Afganistan'ın ABD bankalarında tuttuğu 9,4 milyar dolarlık ulusal rezervlerini dondurmuştu.

YORUMLAR
500
TİHEK'ten 'engelli bireyin ayrımcı muameleye maruz kaldığı' iddiasına resen inceleme TİHEK'ten 'engelli bireyin ayrımcı muameleye maruz kaldığı' iddiasına resen inceleme Afganistan'da ihtiyaç sahibi 110 çift, toplu nikah töreniyle dünya evine girdi Afganistan'da ihtiyaç sahibi 110 çift, toplu nikah töreniyle dünya evine girdi

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Afganistan, Taliban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den Afganistan'ın dondurulan varlıklarının serbest bırakılması çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
23:38 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçimle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı: Çok gizli oyumuz var
23:26 Buzlanma sebebiyle 13 araç kazaya karıştı! D-100 Karayolunu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
23:23 Değişimiyle şaşırttı! İşte Burcu Biricik'in 11 yıl önceki hali
23:20 Hakemliği bırakma kararı almışlardı! Nihat Özdemir aradı, Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler geri geldi
22:45 Kar yağışı şiddetini artırdı! Bolu Dağı D100 karayolu geçişi İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı
22:38 Azerbaycan'dan Ermenistan yönetimine 5 maddelik yeni teklif
22:28 Zeki Çelik, Lille'den ayrılıyor! Yeni kulüple anlaşma sağlandı
22:24 Yağları market raflarında gören koşuyor! Vatandaşın endişesi yağ yüklü gemilere rağmen azalmadı
22:14 Ukrayna Savunma Bakanı korkuttu: Rusya, Belarus Cumhuriyeti topraklarındaki çok sayıda yerleşim yerini vurmaya hazırlanıyor
21:31 Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, rekor tazminat davası açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 23:49:31. #1.11#
SON DAKİKA: BM'den Afganistan'ın dondurulan varlıklarının serbest bırakılması çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement