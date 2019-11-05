BM'den Afrika'daki misyonlarında daha çok kadın görevlendirilmesi çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed, Afrika'da daha fazla kadın barış gücünün görevlendirilmesi çağrısında bulundu.

Mohammed, BM ile Afrika Birliğinin Müşterek Dayanışma Birliği çerçevesinde Afrika'ya düzenlediği gezi hakkında BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı bilgilendirme konuşmasında, Afrika'da barış gücü misyonu çerçevesinde kadınların görevlendirilmesinin "kritik öneme" sahip olduğunu söyledi.

Afrika'da BM barış gücü misyonunda görevli kadın sayısının artması gerektiğini vurgulayan Mohammed, kadın barış gücü görevlilerinin BM'nin bölgedeki çabalarına destek olduklarını ve bu çabaların güvenilirliğini artırdıklarını ifade etti.

Mohammed, "Kadınlar, bölgesel ara buluculuk yaptılar ve toplumlara kendilerini daha rahat hissettirdiler." diyerek, kadınların BM güvenlik misyonunda görev yaparken karşılaşabileceği zorlukların giderilmesi çağrısında da bulundu.

BM verilerine göre, dünyada yaklaşık 110 bin barış gücü görevlisinden sadece yüzde 4'ü kadın.