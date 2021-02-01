BM'den "Arakan'daki 600 bin Rohingya'nın durumu kötüye gidebilir" uyarısı - Son Dakika

BM'den "Arakan'daki 600 bin Rohingya'nın durumu kötüye gidebilir" uyarısı

01.02.2021 22:41
BM'den

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Stephane Dujarric, Myanmar'daki askeri darbenin ardından, Arakan eyaletindeki 600 bin Arakanlı Müslüman'ın (Rohingya) durumunun daha da kötüye gideceğinden endişe duyduklarını bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Stephane Dujarric, Myanmar'daki askeri darbenin ardından, Arakan eyaletindeki 600 bin Arakanlı Müslüman'ın (Rohingya) durumunun daha da kötüye gideceğinden endişe duyduklarını bildirdi.

Dujarric, günlük basın brifinginde Myanmar'daki askeri darbeyi değerlendirdi.

AA muhabirinin etnik temizlikle suçlanan Myanmar ordusunun yönetimi ele geçirmesinin ile ülkedeki Arakanlı Müslümanların durumunun endişe yaratıp yaratmadığı sorusuna Dujarric, "Arakan'da 600 bin Rohingya var ve 120 bini kamplara hapsedilmiş durumda, özgürce hareket edemiyor, temel sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimleri son dereke kısıtlı. Olayların, Rohingyaların durumunu daha da kötüleştirmesinden korkuyoruz." yanıtını verdi.

Dujarric, Myanmar'daki askeri darbenin ayrıca Bangladeş'e sığınmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanların evlerine dönmesini de olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Darbenin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini açıklayan ordu, Myanmar'ın bir seneliğine askeri yönetimle idare edileceğini bildirmişti.

İktidar partisi, halka, ordunun yönetime el koymasına karşı çıkma ve askeri diktatörlüğe dönülmesine izin vermeme çağrısında bulunmuştu.

Seçim Komisyonu, 29 Ocak'ta iktidardaki Aung San Suu Çii'nin partisinin zaferiyle sonuçlanan seçimde hile yapıldığı iddialarını reddetmişti.

Myanmar ordusu, seçimlerde ana muhalefetteki Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisini (USDP) desteklemişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalan ve Bangladeş'e sığınan 700 binden fazla mülteci bulunuyor.

Kamplardaki mültecilerin yarısını ise çocuklar oluşturuyor.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle Arakan'da yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, bugüne kadar Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.

Birleşmiş Milletler, Bangladeş, Myanmar, Arakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den 'Arakan'daki 600 bin Rohingya'nın durumu kötüye gidebilir' uyarısı - Son Dakika


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