BM'den Atina'ya göçmen uyarısı: Yasa dışı müdahalelere soruşturma başlatın - Son Dakika

BM'den Atina'ya göçmen uyarısı: Yasa dışı müdahalelere soruşturma başlatın

Yunanistan'ın geçtiğimiz ay içerisinde kara ve deniz yoluyla ülkeye girmeye çalışan göçmenlere 'yasa dışı' müdahalesinin arttığı bildirildi.

BM'den Atina'ya göçmen uyarısı: Yasa dışı müdahalelere soruşturma başlatın, System.String[]

Yunanistan'ın geçtiğimiz ay içerisinde kara ve deniz yoluyla ülkeye girmeye çalışan göçmenlere 'yasa dışı' müdahalesinin arttığı bildirildi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Yunanistan'a bu yasa dışı müdahalelere yönelik soruşturma başlatması çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz ay içerisinde Türkiye'den Yunanistan'a kara ve deniz yoluyla geçmeye çalışan göçmenlere, Yunan polisi ve sahil güvenliğinin 'yasa dışı' müdahalesinin arttığı bildirildi. Söz konusu müdahalelerin dünya basınında yer bulması sonucu Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Atina yönetiminden bahsi geçen müdahalelere ilişkin soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. Söz konusu çağrıya henüz Yunan hükümetinden cevap gelmedi.

YUNANİSTAN SALGIN SÜRECİNDE 1080 SIĞINMACIYI ÖLÜME TERK ETTİ

Yunanistan, salgın sürecinde de sığınmacılara yönelik sert tutumunu sürdürmeye devam etti. Yunan güçleri 97 günde 1080 sığınmacıyı ölüme terk ederek Türk kara sularına gönderdi. Haziran ayının ilk 5 gününde 295 sığınmacının Türk kara sularına gönderildiği öğrenildi. Koronavirüs salgını sürecinde Mart ayında 66, Nisan'da 165 ve Mayıs'ta 554 sığınmacı Yunan kara ve deniz sınırlarından sürüldü.


Birleşmiş Milletler, Yunanistan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 12:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya BM'den Atina'ya göçmen uyarısı: Yasa dışı müdahalelere soruşturma başlatın - Son Dakika Dünya

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