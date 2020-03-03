BM'den Atina'ya tepki: Burası Nazilerden kaçan mültecilere ateş açılan 1940'ların Avrupa'sı değil - Son Dakika
Son Dakika Dünya BM'den Atina'ya tepki: Burası Nazilerden kaçan mültecilere ateş açılan 1940'ların Avrupa'sı değil - Son Dakika Dünya

BM'den Atina'ya tepki: Burası Nazilerden kaçan mültecilere ateş açılan 1940'ların Avrupa'sı değil

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard Yunan güvenlik güçlerinin Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilere müdahalesini eleştirdi.

BM'den Atina'ya tepki: Burası Nazilerden kaçan mültecilere ateş açılan 1940'ların Avrupa'sı değil, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard Yunan güvenlik güçlerinin Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilere müdahalesini eleştirdi.


Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Callamard, "Koruma isteyen kadın ve çocuklara ateş açılıyor, botları açık denizlere itiliyor. Burası Nazilerden kaçan, mültecilere ateş açılan 1940'ların Avrupa'sı değil, MS St Louis ya da 1939'da 900 Yahudi'nin girişine izin verilmeyen ABD ve Kanada da değil. Burası 2020'nin Avrupa'sı." dedi.

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Birleşmiş Milletler, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:41 
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