BM'den, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının büyümesi "felaket" olur uyarısı - Son Dakika

BM'den, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının büyümesi "felaket" olur uyarısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Azerbaycan ile Ermenistan arasında yükselen gerginliğin ardından, çatışmanın büyümesinin felaketle sonuçlanacağı uyarısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Azerbaycan ile Ermenistan arasında yükselen gerginliğin ardından, çatışmanın büyümesinin felaketle sonuçlanacağı uyarısında bulundu.

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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, iki ülke arasında yaşanan gerginliği derin endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Azerbaycan ve Ermenistan'a azami itidal çağrısı yapan Dujarric, "İki ülke arasında büyük bir çatışma, felaket olur." dedi.

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde devam eden çatışmalarda ise Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker hayatını kaybetmişti.

Birleşmiş Milletler, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 20:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının büyümesi 'felaket' olur uyarısı - Son Dakika
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