BM'den Azerbaycan ve Ermenistan'a "çatışmaları durdurma" çağrısı - Son Dakika

BM'den Azerbaycan ve Ermenistan'a "çatışmaları durdurma" çağrısı

Birleşmiş Milletler, Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan çatışmalardaki sivil ölümlerini kınayarak çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yaptı.

BM'den Azerbaycan ve Ermenistan'a

Birleşmiş Milletler, Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan çatışmalardaki sivil ölümlerini kınayarak çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan çatışmalardaki sivil ölümlerini kınayarak çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yaptı.

Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'da temas hattında iki ülke arasında çatışmaların yeniden başlamasından son derece endişeli olduğunu ifade etti.  Güç kullanımı ve çatışmalardaki sivil ölümlerini kınayan Guterres, taraflara çatışmalara derhal son verme, gerginliği azaltma ve gecikmeksizin "anlamlı" müzakerelere geri dönme çağrısı yaptı. Açıklamada Guterres'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yapacağı bilgisi de yer aldı. Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Öte yandan, Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.


Birleşmiş Milletler, Ermenistan, Azerbaycan, Sivil, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 22:27 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya BM'den Azerbaycan ve Ermenistan'a 'çatışmaları durdurma' çağrısı - Son Dakika Dünya

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