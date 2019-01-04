Son Dakika Haberleri: BM'den Bae'ye Çağrı

BM'den Bae'ye Çağrı

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 10 yıl hapis ve para cezasına çarptırılan insan hakları savunucusu Ahmet Mansur'un serbest bırakılması çağrısında bulundu.

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 10 yıl hapis ve para cezasına çarptırılan insan hakları savunucusu Ahmet Mansur'un serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Sözcü Shamdasani, Cenevre'de yaptığı basın toplantısında, BAE'de Devlet Güvenlik Mahkemesinin geçen pazartesi 10 yıl hapis ve 1 milyon dirhem (yaklaşık 272 bin dolar) para cezası verdiği insan hakları savunucusu Mansur'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mansur'un, Mayıs 2018'de başlangıçta sosyal medyayı kullanarak, ulusal birliğe ve ülkenin saygınlığına zarar veren sahte bilgi yayma iddiasıyla mahkum edildiğini hatırlatan Shamdasani, bunun Mansur'un hükümeti eleştiren paylaşımlarına istinaden yapıldığını belirtti.

Shamdasani, "Mansur'un düşünce ve ifade özgürlüğüyle bağlantılı yorumuna ilişkin mahkumiyeti ve acımasızca cezalandırılması konusunda endişeliyiz. BAE hükümetine, Mansur'u derhal ve şartsız serbest bırakması, bireylerin hükümet ve müttefiklerine yönelik eleştirel görüşlerini ortaya koydukları için cezalandırılmaması konusunda teminat vermesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:14 Kaynak: AA

Ahmet Mansur, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşmiş Milletler, Güncel
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