BM'den Bangladeş'e Arakanlı Müslümanların can güvenliğiyle ilgili çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, Arakanlı Müslümanların kaldığı Bangladeş'in güneyindeki Cox's Bazar'daki kamplardaki ölümlerin araştırılması çağrısında bulundu.

BM insan hakları uzmanları, yayımladıkları açıklamada, Bangladeş hükümetinin, Cox's Bazar'da kamplardaki ölümlerle ilgili bağımsız, tarafsız ve etkin bir soruşturma yürütmesi gerektiğini bildirdi.

Geçen ay düzenlenen "Soykırım Anma Günü" protestosuna yaklaşık 200 bin Arakanlı Müslümanın katıldığı anımsatılan açıklamada, protestoyu düzenleyenlerden bazılarının sorgulandığı ve bu kişilere gözdağı verildiği belirtildi.

Açıklamada, ifade özgürlüğü, barışçıl toplantı ve gösteri hakkına getirilen kısıtlamalar nedeniyle endişe duyulduğu ifade edildi.

Bangladeş'teki Arakanlı mültecilerin Myanmar'a iade edilip yeniden yurtlarına yerleştirilmesine yönelik girişimlerin başarısız olmasının ardından Dakka yönetimi, ay başında mülteci kamplarında mobil telefon hizmetleri ve SIM kart satışlarını yasaklamıştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.



Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.



BM'ye göre, ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.



Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.



Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.



BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.



İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik girişimine yol açacağı endişesini taşıyor.