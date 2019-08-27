Son Dakika Haberleri: BM'den "Batı Şeria ve Gazze'de gerginlik tırmanabilir" uyarısı
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BM'den "Batı Şeria ve Gazze'de gerginlik tırmanabilir" uyarısı

37 dakika önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Batı Şeria ve Gazze'de artan şiddet olaylarının bölgesel gerginliği tırmandırabileceği uyarısında bulundu.

BM'den

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Batı Şeria ve Gazze'de artan şiddet olaylarının bölgesel gerginliği tırmandırabileceği uyarısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'ni telekonferans yoluyla bilgilendiren Mladenov, iki devletli çözüm konusunda siyasi iradenin olmaması, İsrail'in yerleşim birimleri ve genişleme planları da dahil atılan tek taraflı adımlar ve terör saldırılarının bölgede "patlayıcı bir bileşen" oluşturduğunu söyledi.

Mladenov, son bir aydır Batı Şeria ile Gazze ve çevresinde devam eden gerginliğe dikkati çekerek, "Batı Şeria ve Gazze'de artan şiddet olayları bölgesel gerginliği tırmandırabilir." dedi.

Mladenov, İsrail ve Filistin'e sürdürülebilir ve adil bir barış için müzakerelere geri dönmesi çağrısında bulundu.

Filistinli ve İsrailli sivillere yönelik tüm saldırıları kınayan Mladenov, bu tür tehlikeli saldırıların sadece gerginliği artırmak isteyen çevrelere hizmet ettiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler, Batı Şeria, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:10 Kaynak: AA
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