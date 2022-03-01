BM'den bazı Batılı ülkelerde mültecilere yönelik çifte standardına tepki - Son Dakika
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BM'den bazı Batılı ülkelerde mültecilere yönelik çifte standardına tepki

01.03.2022 16:42
BM'den bazı Batılı ülkelerde mültecilere yönelik çifte standardına tepki

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Shabia Mantoo, bazı Batılı ülkelerin mültecilere yönelik çifte standardına tepki göstererek "(Mültecilerin) Kimliklerinin ne olduğu, nereden geldikleri önemli değil. Biraz daha insancıl ve merhametli olalım." çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Shabia Mantoo, bazı Batılı ülkelerin mültecilere yönelik çifte standardına tepki göstererek "(Mültecilerin) Kimliklerinin ne olduğu, nereden geldikleri önemli değil. Biraz daha insancıl ve merhametli olalım." çağrısında bulundu.

Rusya- Ukrayna savaşında şimdiye kadar Ukrayna'dan ayrılan 660 binden fazla kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kalırken bazı Batı ülkelerin siyasetçileri ve gazetecilerinin mülteciler arasında açıkça ayrımcılık yaptığını ortaya koyan açıklamaları tepki çekti. Bu açıklamalarda özellikle Ukraynalı mülteciler için "Beyazlar, Avrupalılar" yorumu yapılması, Suriyeliler ile Afgan mülteciler için aşağılayıcı ifadeler kullanılması dikkati çekti.

ABD'nin önde gelen bir haber kanalında bir gazetecinin yayın sırasında, "Dürüst olmak gerekirse bunlar Suriye'den gelen mülteciler değil. Bunlar Ukrayna'dan gelen mülteciler. Hristiyanlar, beyazlar, birbirlerine çok benziyorlar." demesi sosyal medyada gündeme oturdu.

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında AA muhabirinin konuyla ilgili sorusunu cevaplayan BMMYK Sözcüsü Mantoo, "Kimse mülteci olmak istemez. Hiç kimse evinden zorla ayrılmak ve güvenlik arayışı içinde kaçmak zorunda kalmak istemez. Bu gerçekten yıkıcı bir durum." dedi.

Mantoo, tüm mültecilerin karşılaştığı benzer zorluklara dikkati çekerek mültecilere arasında ayrım yapan "insanlık dışı" haberlerin kimseye yararı olmayacağını vurguladı.

"İnsancıl ve merhametli olalım"

Sözcü Mantoo, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tür söylemlere gerçekten ihtiyacımız yok. Bu, Ukrayna'dan gelen mülteciler, Afganistan'dan gelen, Suriye'den gelen ve diğer ülkelerden gelen mülteciler için de gerçekten trajik bir durum. Yani asıl mesele, günün sonunda hatırlamamız gereken, hepsinin insan olduğudur."

Nefret söylemlerinin mültecilerin yaşamını tehlikeye sokabileceğini vurgulayan Mantoo, "(Mültecilerin) Kimliklerinin ne olduğu, nereden geldikleri önemli değil. Biraz daha insancıl ve merhametli olalım." çağrısı yaptı.

Aynı soruyu cevaplayan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell de "Bence bu tür yorumların olmaması gerektiğini söylemeye gerek bile yok." dedi.

Throssell, farklı ülkelerden mültecilere yönelik ayrım yapan açıklamaların kimseye faydası olmadığını işaret etti.

YORUMLAR
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BM, en az 660 bin mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu BM, en az 660 bin mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu BM, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da 13'ü çocuk en az 136 sivilin yaşamını yitirdiğini, 26'sı çocuk 400 sivilin de yaralandığını duyurdu. BM, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da 13'ü çocuk en az 136 sivilin yaşamını yitirdiğini, 26'sı çocuk 400 sivilin de yaralandığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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