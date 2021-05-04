BM'den Belçika'ya polis şiddeti uyarısı: 'Irkçılık endişe verici boyutta'

Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi (CERD), Belçika polisi arasında ırkçılık ve şiddet olaylarının endişe verici boyutta olduğunu belirterek, kapsamlı bir soruşturma açılmasını istedi.

Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'ye taraf olan ülkelerdeki duruma ilişikin tespit ve önerilerde bulunan 18 insan hakları uzmanından oluşan komite, Belçika'daki durumu inceledi.

CERD, Belçika polisi hakkında, şiddet uygulama, etnik profil oluşturma ve nefret söylemine ilişkin haberlerde artış olduğuna dikkat çekti.

Komite, son dönemlerde yapılan koronavirüs önlemleri ile ırkçılık karşıtı gösterilerde yaşanan olayları örnek gösterdi.

Bu haberlerin endişe verici olduğunu vurgulayan komite, polisin dahil olduğu ırkçı eylemlerin kapsamlı ve bağımsız bir şekilde soruşturulmasını istedi. CERD, Belçika hükümetine, acilen etnik profil oluşturmaya yasak getirmesi önerisinde de bulundu.

CERD, daha önce de Belçika'da polis şiddeti, yapısal ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı daha kalıcı önlem ve uygulamaların hayata geçirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Komite, polis gücü içinde farklı etnik kökenlerden kişilere daha fazla yer verilmesi çağrısı da yaptı.

Belçika polisi, sık sık protesto gösterisi yapanlara, tutuklulara ve sivillere yönelik kötü muamele iddialarına hedef oluyor. Geçen yıl Ocak ayında 23 yaşındaki Sierra Leone kökenli İbrahim Barrie, Brüksel polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetti.

Yine başkent Brüksel'de 2019 yılında Adil adlı 19 yaşındaki Fas kökenli bir genç, kaçtığı gerekçesiyle motosikletine polis aracı tarafından çarpılması sonucu yaşamını yitirdi.

Bu olaydan birkaç ay sonra, 17 yaşındaki Mehdi adlı genç polis tarafından vurularak öldürüldü.

Geçen yıl ortaya çıkan video görüntülerinde de, 2018 yılında Brüksel'deki Charleroi Havalimanı'nda gözaltına alınan Slovakyalı bir iş insanına hücrede şiddet uygulandığı ve bir kadın polisin bu sırada Nazi selamı verdiği belirlenmişti,

Gözaltındaki kötü muamele sonrası komaya giren 39 yaşındaki Jozef Chovanec, birkaç gün sonra yaşamını yitirdi. Bu olayla ilgili soruşturma sürerken havaalanı polis müdürü geçici olarak görevden alınmıştı.

Son günlerde gerçekleştirilen Covid önlemlerini protesto gösterilerinde göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve cop kullanan polis, şiddet suçlamalarına hedef olmuştu.