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BM'den Büyükşehir'e iş birliği teklifi - Son Dakika

BM'den Büyükşehir'e iş birliği teklifi

03.06.2021 16:03
BM'den Büyükşehir'e iş birliği teklifi, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Ziyarette, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin kültür-sanat, yeşil enerji ve geri dönüşüm platformlarında bir çok başarıya imza attığının altını çizen Sharif, "Çalışmalarınızın dünyada daha çok ses getirmesi için ortak çalışabiliriz" dedi.

İktisadi İş birliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) Kapsayıcı Büyüme İçin Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu'na kabul edilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, Gaziantep'teki ilk misafiri Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif oldu. Şahin, ziyarette OECD'nin kriterlerini yerine getiren Gaziantep projelerini anlattı. Başarının sürdürülebilir olması için iş birliği ortamının daimi kılınması gerektiğinin altını çizen Şahin'in sözlerine karşılık BM Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, "Kültür-sanat, yeşil enerji ve geri dönüşüm platformlarında birçok başarıya imza attınız. Bu çalışmaların dünyaya duyurulması aşikardır. Dolayısıyla çalışmalarınızın dünyada daha çok ses getirmesi için ortak çalışabiliriz" yanıtını verdi.

Sohbet sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in OECD'de ve dünyada öne çıkan projelerine ilişkin bir sunum yaptı. Sunuma Gaziantep'in su sıkıntısını ortadan kaldıran Düzbağ projesiyle giriş yapıldı. Akabinde Atık Su Arıtma Tesisi, çevre ve enerji projeleri, Gaziantep İklim Değişikliği Eylem Planı, enerji tesisleri, Oğuzeli Biyogaz Tesisi ve planlanan yeni enerji projeleri detaylandırıldı. Sunumun devamında ise çiftçilere verilen destekler, gastronomi ve eğitim merkezi, akıllı belediyecilik, Şehrimi Güzelleştir Projesi, GİKOM, Benim Şehrim Benim Aklım Projesi, antik kentler, Yesemek Heykel Atölyesi, Zeugma Antik Kenti, Rumkale, kasteller ve livaslar, gastronomi ve TEKNOFEST, müzeler, Anadolu Arkeoloji Ensttitüsü gibi proje başlıkları ele alındı.

"Projelerimizi dünya ile paylaşmak istiyoruz"

Sohbette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, UN-Habitat'a bakan bir şube müdürlüğü kurup bu işleri yakından takip edeceklerini belirterek, "Küresel gündem artık pandemiden sonraki dünyaya hazırlanıyor. Dünya Ekonomik Formu risk haritasında bulaşıcı hastalıklar, bitkisel örtünün azalması, su yönetimi gibi dünyayı bekleyen büyük sorunları maddeleştirdi ve açıkladı. Bunun için şehri akıllandırmamız lazım, sorunlarımızı çözerken yüksek teknolojiye hızla geçmemiz lazım. İkinci başlığımız ise yeşil ekonomi. Bununla alakalı 2014 yılında başkan olur olmaz İklim Master Planı'nı devreye soktuk. Karbondioksit salınımını yüzde 40 azaltmayı amaçladık. Tarım Daire Başkanlığı ile toprakla uğraşan ilk belediye olduk. Tarım ve kendi kendine yetme artık ülkeler için milli güvenlik meselesi oldu. Kadınlarla çalışarak aile ekonomisini güçlendirmeyi hedefledik. Biz Enerji A.Ş. kurarak tükettiğimiz enerjinin tamamını yenilenebilir enerji üzerinden üretmeyi hedefliyoruz. Biz kapsayıcılığa çok önem veriyoruz. Bütün hizmetlerden daha çok istifade etmek için kimseyi ayırt etmeden bütün çalışmalara herkesi dahil ediyoruz. UN-Habitat ile ortak çalışarak sizin sahip olduğunuz networkleri kullanmak ve projelerimizi dünya ile paylaşmak istiyoruz. Güçlü bir ekibimiz var. 2024'de küresel gündemde en iyi örnek olmaya devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, Gaziantep'e gerçekleştirdiği ziyaret için mutlu olduğunu ifade ederek, "Ziyaret amacım projelerinize ve yürüttüğünüz çalışmalara destek olmak. 1998'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından küresel bir etkinlik gerçekleştirildi. Sürdürülebilirlik hususuna değinildi. Buna atfen gerek Türk devleti gerekse sizlerle iş birliği ve çalışmaları güçlendirmek hedeflerimizden birisi. Ayrıca sizlerle bir ortak masa oluşturarak iş birliği anlaşması imzalamak bir diğer amacım. BM HABITAT dahilinde pek çok platform var buna ev sahipliği yapabiliriz. Hem de BM'de tanıtım yapılabilir" diye konuştu. - GAZİANTEP

BM'den Büyükşehir'e iş birliği teklifi
BM'den Büyükşehir'e iş birliği teklifi
BM'den Büyükşehir'e iş birliği teklifi
BM'den Büyükşehir'e iş birliği teklifi

Birleşmiş Milletler, Fatma Şahin, Gaziantep, İcra, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BM'den Büyükşehir'e iş birliği teklifi - Son Dakika


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