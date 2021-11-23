BM'den Çin'de Kovid-19 haberleri nedeniyle tutuklanan gazetecinin salıverilmesi çağrısı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili haberler yaptığı için geçen yıl cezaevine konulan ve açlık grevi başlatan gazeteci Cang Can'ın "bir an önce serbest bırakılması" çağrısında bulundu.

BM uzmanlarından yapılan açıklamada, gazeteci Cang'ın giderek kötüleşen sağlık durumuna değinildi.

Çin hükümetinin hızlı hareket etmemesi halinde Cang'ın sağlık durumunun daha da kötüleşeceği uyarısı yapılan açıklamada, "Yetkililere Cang'ı bir an önce şartsız serbest bırakmaları ve ihtiyaç duyduğu tedaviyi sağlamaları çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Cang başta olmak üzere Kovid-19'un çıktığı Vuhan'da haber yapan diğer gazetecilerin tutuklanmasının rahatsız edici olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu yapılanlar, halkın yararına olan meselelere dair bilgilendirmelerin sansürlendiği ve cezalandırıldığını göstermektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Cang'ın sağlık durumunun giderek kötüye gittiğine ilişkin raporların endişeyle karşılandığı vurgulanarak "Çinli yetkililer, tutuklu bulunduğu sürece Cang Can'ın bakımını üstlenmekle mesuldür ve yeterli tıbbi yardımı yapmamak, insani sorumlulukları hiçe saymaktır." uyarısı yapıldı.

Bundan önce avukatlık yaptığı bilinen 38 yaşındaki gazeteci ve aktivist Cang Can, Kovid-19'un merkez üssü Vuhan'daki durumu yerinde takip etmek ve yetkililerin virüse karşı tedbir alıp almadıklarını incelemek için Şubat 2020'de Vuhan'a gitmişti.

Bölgeden çektiği videoları sosyal medya platformlarında takipçileriyle paylaşan Cang, Mayıs 2020'de gözaltına alınmıştı. Cang, gözaltına alınma kararını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

Yargılandığı mahkemede Cang Can, "kamu düzenini bozmaya neden olmakla" suçlanarak Aralık 2020'de 4 yıl hapse mahkum edilmişti.