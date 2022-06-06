BM'den Çin'in Çevresel Başarılarına Övgü

SHENYANG, 6 Haziran (Xinhua) -- BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Genel Sekreteri Elizabeth Maruma Mrema Pazar günü yaptığı açıklamada, Çin'in iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilikle mücadelede ilham verici ve dikkate değer sonuçlar elde ettiğini söyledi. 2022 Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenlenen Çin ulusal etkinliğinde video konferans aracılığıyla konuşan Mrema açıklamalarını da bu sırada yaptı. "Temiz ve güzel bir dünya inşa etmek için birlikte çalışın" temalı etkinlik, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da yapıldı.

Mrema, Çin'in çevresel sorunları ele almak, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik ve dünyadaki tüm canlılar için bir toplum inşa etmek amacıyla küresel çabalara aktif ve kararlı bir şekilde katkıda bulunduğunu belirtti. Mrema, Çin'in ulusal parklar kurmak ve ekolojik kırmızı çizgiler çekmek gibi biyolojik çeşitliliği yaygınlaştırma önlemlerini de övdü. Etkinliğin organizatörüne göre, Dünya Çevre Günü'nde düzenlenen bu etkinlik, tüm toplumda çevre koruma bilincini geliştirmeyi, ekolojik medeniyetin inşasına katılımı ve güzel bir Çin inşa etmeyi teşvik etme amacı taşıyor. Böylece, Çin'in küresel ekolojik uygarlığın inşasında önemli bir katılımcı, katkıda sunan, lider rolünün ortaya konulması hedefleniyor. Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runqiu, etkinlikte, Çin'in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni gerçekleştirmek için uluslararası toplumla birlikte çalışarak; iklim değişikliği, deniz kirliliği kontrolü ve biyolojik çeşitliliğin korunması konularında uluslararası işbirliğini daha da artıracağını söyledi.