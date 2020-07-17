BM'den Covid-19 ile mücadele için tarihin en büyük yardım çağrısı - Son Dakika

BM'den Covid-19 ile mücadele için tarihin en büyük yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele amacıyla yaptığı yardım çağrısını 10.3 milyar dolara çıkarırken, tarihinin en büyük insani yardım çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele amacıyla yaptığı yardım çağrısını 10.3 milyar dolara çıkarırken, tarihinin en büyük insani yardım çağrısında bulundu.

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Birleşmiş Milletler (BM) yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında düşük gelirli ve savunmasız ülkeler için yaptığı yardım çağrısını 10.3 milyar dolara çıkardı. Böylece BM, tarihinin en büyük insani yardım çağrısını yapmış oldu. Covid-19'un etkisiyle yıl sonuna kadar 265 milyon insanın açlıkla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çeken BM, harekete geçilmemesi durumunda sonucunun daha yıkıcı olacağı konusunda uyarıda bulundu.

"265 MİLYON KİŞİYİ YIL SONUNA KADAR AÇLIĞA SÜRÜKLEYECEK"

BM İnsani İşler Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock yaptığı açıklamada, "Salgın ve buna bağlı küresel durgunluk, 1990'dan bu yana küresel yoksulluktaki ilk artışı tetikleyecek ve 265 milyon kişiyi yıl sonuna kadar açlığa sürükleyecek" dedi. Lowcock, "Son tahminler, Covid-19'un doğrudan ve dolaylı etkilerinin bir sonucu olarak her gün 6 bin çocuğun önlenebilir nedenlerden dolayı ölebileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"ZENGİN ÜLKELERİN ŞU ANA KADAR OLAN DESTEĞİ SON DERECE YETERSİZ"

Lowcock, "Salgın ve buna bağlı küresel durgunluk savunmasız ve düşük gelirli ülkelerde hasara yol açmak üzere. Zengin ülkelerin şu ana kadar olan desteği son derece yetersiz" dedi. Lowcock, "Kendi ekonomilerinin korunması olduğunda zengin ülkeler düzenlemeye gitti. Yardıma ihtiyacı olan ülkelere de aynı istisnai önlemleri uygulamalılar" ifadelerini kullandı.

BM, Covid-19 ile mücadelede ilk olarak Mart ayında 2 milyar dolar yardım çağrısı yapmıştı. Söz konusu çağrı, Mayıs ayında daha da arttırılırken 25 Mart'tan bu yana sadece 1.7 milyar dolar toplanabildi. 10.3 milyar dolarlık fon ile 63 savunmasız ülkeye yardım sağlanması hedefleniyor.

(İHA)

Birleşmiş Milletler, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 14:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BM'den Covid-19 ile mücadele için tarihin en büyük yardım çağrısı - Son Dakika
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