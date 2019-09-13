Son Dakika Haberleri: BM'den Cumhurbaşkanı Akıncı'ya teşekkür
Son Dakika Güncel Haber

BM'den Cumhurbaşkanı Akıncı'ya teşekkür

1 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs meselesi için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya, Kıbrıs meselesinin çözümü için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti.

BM'den Cumhurbaşkanı Akıncı'ya teşekkür, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs meselesi için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya, Kıbrıs meselesinin çözümü için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Lute, Akıncı'ya mektup gönderdi.

Lute, mektubunda, Kıbrıs meselesinin çözümü için nasıl ilerleneceğine dair yapıcı bir yolun oluşturulması çabasına devam eden bağlılığı nedeniyle Akıncı'ya teşekkür etti.

En kısa zamanda yeniden görüşme arzusunu da aktaran Lute, mektubunda, "Oldukça yapıcı bir şekilde uğraş verdiğiniz için tekrardan teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili son durum ne aşamada?
Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 75 yaşındaki sapık konuştu: Şeytana uydum Cumhurbaşkanı Erdoğan Metin Oktay'ı andı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 17:42:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BM'den Cumhurbaşkanı Akıncı'ya teşekkür
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]