BM'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika
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BM'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

13.03.2022 18:04
BM'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya- Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanması ve barışın yeniden tesisi için yoğun çaba sarf ettiklerini, insani yardım ve tahliyeler konusunda da gayret gösterdiklerini belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk girişimleri, barışa katkı çalışmaları ve diplomatik çabaları dolayısıyla teşekkür etti.

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Görüşmede BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk girişimleri, barışa katkı çalışmaları ve... Görüşmede BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk girişimleri, barışa katkı çalışmaları ve... Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü. Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü.

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika


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