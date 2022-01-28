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BM'den DEAŞ tehdidinin görmezden gelinemeyeceği uyarısı - Son Dakika

BM'den DEAŞ tehdidinin görmezden gelinemeyeceği uyarısı

28.01.2022 07:05
BM'den DEAŞ tehdidinin görmezden gelinemeyeceği uyarısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), DEAŞ'ın Suriye'de Haseke'deki hapishane saldırısının ardından terör örgütünün büyüdüğü ve tehdidin görmezden gelinemeyeceği uyarısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), DEAŞ'ın Suriye'de Haseke'deki hapishane saldırısının ardından terör örgütünün büyüdüğü ve tehdidin görmezden gelinemeyeceği uyarısında bulundu.

BM Terörle Mücadele Birimi Direktörü Vladimir Voronkov, BM Güvenlik Konseyi'ne verdiği brifingte, Haseke'de yaşanan son olayın Suriye'nin kuzeydoğusundaki hapishaneler ve kamplarda tutulan DEAŞ mensupları sorununa uluslararası etkili bir çözüme acil ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Bu hapishanelerde uzun süredir göz altında tutulan DEAŞ mensupları ve şüphelilerinin akıbetinin belli olmadığına dikkati çeken Voronkov, Suriye ve Irak'taki üçüncü ülke vatandaşlarının kendi ülkelerine iade edilerek yargılanması gerektiğini söyledi.

DEAŞ'ın büyümeye devam ettiği ve tehlikenin görmezden gelinemeyeceği uyarısında bulunan Voronkov, Irak'taki istikrarsızlığın ve Suriye'de devam eden çatışmaların bu bölgeyi DEAŞ ve diğer terörist gruplar için tercih edilen bir arena haline getirdiğini belirtti.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Öncü Keçeli de BM Güvenlik Konseyi'nde bir konuşma yaptı.

Suriye ve Irak'ta yenilgiye uğrasa da DEAŞ'ın en korkunç koşullarda dahi saldırı düzenlediğine dikkati çeken Keçeli, terör örgütüyle etkili bir şekilde mücadelede için istihbarat paylaşımı, yabancı örgüt mensuplarının ülkelerine iadesi ve bu sorunun temel nedenlerine inilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin DEAŞ'ı yenmek için YPG/ PKK terör örgütünün kullanılmasının hata olduğu konusunda uluslararası toplumu defalarca uyardığını hatırlatan Keçeli, "YPG/PKK sivilleri hedef almaya, çocukları silah altına almaya, hastanelere saldırmaya devam ediyor...Bölgedeki bazı aktörler ise bu terör örgütlerine bel bağlıyor ama iyi terörist yoktur." dedi.

YPG/PKK güdümündeki SDG'nin DEAŞ zanlılarını yargılamak için uluslararası mekanizmalar oluşturma girişiminin hem uluslararası hukuku alenen ihlal ettiğini hem de beyhude bir uygulama olduğunu ifade eden Keçeli, "Yabancı terörist savaşçıları adalete teslim etmenin tek yolu onları ülkelerine iade etmek." değerlendirmesinde bulundu.

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Birleşmiş Milletler, Suriye, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den DEAŞ tehdidinin görmezden gelinemeyeceği uyarısı - Son Dakika


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