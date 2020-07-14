BM'den Ermenistan-Azerbaycan çağrısı - Son Dakika

BM'den Ermenistan-Azerbaycan çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan çatışmalar için ateşkes çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ermenistan- Azerbaycan sınırında yaşanan çatışmalar için ateşkes çağrısı yaptı.

Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Son dakika: Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti
Erdoğan, "Ayasofya açıldı, erken seçim var" tartışmalarına noktayı koydu


Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşananlara ilişkin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten açıklama geldi. Yaşananlardan büyük endişe duyduğunu ifade eden Guterres, çatışmaların son bulması ve bölgede tansiyonun düşürülmesi için taraflara ateşkes çağrısı yaptı.


Guterres açıklamasında, "Ağır silahlar da dahil olmak üzere, Ermenistan-Azerbaycan sınırı boyunca ölümle sonuçlanan saldırılarla ilgili haberlerden derin endişe duyuyorum. Saldırılara derhal son verilmeli. İlgili tüm tarafları gerginliği tırmandırmamaya ve kışkırtıcı söylemlerden kaçınmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.


Öte yandan Guterres'in Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu Eş Başkanları'na da "tehlikeli durumun ele alınması ve uzun süredir devam eden Dağlık Karabağ sorununa barışçıl ve müzakere edilmiş bir çözüm aranması" çağrısında bulundu. - BAKÜ

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Azerbaycan, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BM'den Ermenistan-Azerbaycan çağrısı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

09:50 Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu? 09:29 Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti 09:24 Son dakika: Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti 09:19 Erdoğan, "Ayasofya açıldı, erken seçim var" tartışmalarına noktayı koydu 09:13 Son dakika: Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti 09:11 Koronavirüs nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı arttı 09:09 Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi 08:38 Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu 08:34 Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi 07:47 Salgın arasından sonra düşüşe geçen Galatasaray, 10 futbolcusuyla yollarını ayırıyor 07:41 Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü 06:43 Son dakika: Rize'deki sel felaketinden üst üste acı haberler: 2 ölü 04:59 427 mülki idare amirinin görev yeri değişti 00:42 Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu 23:36 Demet Akalın'ın derin göğüs dekolteli mayolu pozu göz kamaştırdı
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
09:50
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
09:29
Son dakika: Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti
09:24
Erdoğan, "Ayasofya açıldı, erken seçim var" tartışmalarına noktayı koydu
09:19
Son dakika: Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti
09:13
Koronavirüs nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı arttı
09:11
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
09:09
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
08:38
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
08:34
Salgın arasından sonra düşüşe geçen Galatasaray, 10 futbolcusuyla yollarını ayırıyor
07:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 09:58:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BM'den Ermenistan-Azerbaycan çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]