BM'den, Ermenistan ve Azerbaycan'a "Çatışmalara derhal son verme ve müzakerelere dönme" çağrısı - Son Dakika

BM'den, Ermenistan ve Azerbaycan'a "Çatışmalara derhal son verme ve müzakerelere dönme" çağrısı

Birleşmiş Milletler, Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan çatışmalardaki sivil ölümlerini kınayarak çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yaptı. Birçok ülkeden de barış ve diyalog çağrısı geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan çatışmalardaki sivil ölümlerini kınayarak çatışmalara derhal son verilmesi çağrısı yaptı. Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'da temas hattında iki ülke arasında çatışmaların yeniden başlamasından son derece endişeli olduğunu ifade etti. Öte yandan birçok ülke de diyalog çağrısı yaparak Azerbaycan ve Ermenistan'ı masaya davet etti.

"ANLAMLI" MÜZAKARELERE DÖNME ÇAĞRISI

Güç kullanımı ve çatışmalardaki sivil ölümlerini kınayan Guterres, taraflara çatışmalara derhal son verme, gerginliği azaltma ve gecikmeksizin "anlamlı" müzakerelere geri dönme çağrısı yaptı. Açıklamada Guterres'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yapacağı bilgisi de yer aldı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN ÇAĞRI

AB, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmaların acilen durdurulması için çağrıda bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, Dağlık Karabağ'daki cephe hattında çıkan çatışmalarda asker ve sivil can kayıpları olmasından üzüntü duyduklarını belirtti.

"AB, çatışmaların acilen durdurulması, gerginliğin düşürülmesi ve ateşkesin sıkı şekilde gözlenmesi çağrısında bulunmaktadır." ifadesini kullanan Borrell, tarafların Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu himayesinde ön şartsız olarak müzakerelere dönmesinin acil önem taşıdığını kaydetti.

GÜRCİSTAN'DAN AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN'A "BARIŞ" ÇAĞRISI

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ermenistan ile Azerbaycan arasında çatışmaların yeniden başlamasından büyük endişe duyuyoruz. Biz (taraflara) barış çağrısında bulunuyoruz. Bölgemizde istikrar ve barış ortak işimiz olmalı." dedi.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Umuyoruz ki ateşkes anlaşmasına varılacak, taraflar arasında müzakere moduna geçilecek ve tüm bölgenin güvenliğini ciddi şekilde olumsuz etkileyecek büyük çaplı düşmanlıklardan kaçınılacaktır." ifadelerine yer verdi.

UKRAYNA'DAN DAĞLIK KARABAĞ'DAKİ ÇATIŞMALARA İLİŞKİN DİYALOG ÇAĞRISI

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmaların durdurulması ve diyalog çağrısı yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yaşanan çatışmalar sebebiyle derin endişe duyulduğu belirtilerek "Çatışmaya yol açan nedenleri inceliyoruz, tarafları diyaloğa dönmeye ve anlaşmazlığı barışçıl yollarla çözmeye çağırıyoruz." denildi.

KKTC BAŞBAKANI TATAR: "AZERBAYCAN ASLA YALNIZ DEĞİLDİR"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Ermenistan'ın bu sabah Azerbaycan'a karşı başlattığı saldırıya ilişkin, "Azerbaycan asla yalnız değildir ve Ermenistan'la onu saldırıya teşvik edenler hayallerine ulaşamayacaktır." ifadesini kullandı.

Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ermenistan'ın, kardeş Azerbaycan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Belli ki birileri bölgeyle ilgili emellerini gerçekleştirme hayaliyle Ermenistan'ı da piyon olarak kullanmaktadır. Ancak şu bilinsin ki; Azerbaycan asla yalnız değildir ve Ermenistan'la onu saldırıya teşvik edenler hayallerine ulaşamayacaktır." dedi.

LAVROV, AZERBAYCANLI MEVKİDAŞI BAYRAMOV İLE DAĞLIK KARABAĞ'DAKİ DURUMU GÖRÜŞTÜ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ'daki durumu ele aldı.

Görüşmede, Lavrov, sivil halk arasında da can kaybına yol açan temas hattındaki çatışmalarla ilgili endişelerini dile getirerek ateşkesin acilen sağlanması gerektiğini ve Rusya'nın, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun diğer eş başkanlarıyla birlikte durumu istikrara kavuşturma yönünde ara buluculuk girişimlerini sürdüreceğini dile getirdi.

İRAN'DAN AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN'A ÇATIŞMALARI DURDURMA ÇAĞRISI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade de Azerbaycan ve Ermenistan'a, çatışmaları durdurmaları ve müzakerelere başlamaları çağrısında bulundu.

İran olarak Azerbeycan ve Ermenistan'ı sağduyuya davet ettiklerini belirten Hatibzade, "İran, çatışmaların bir an önce durdurulmasını ve iki ülke arasında müzakerelerin başlamasını talep ediyor. İran, ateşkesin sağlanması ve taraflar arasında diyaloğun başlaması için tüm imkanlarını kullanmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sabah saatlerinde Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivilleri hedef aldığı saldırının ardından Azerbaycan operasyon başlattı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak" açıklaması yaptı. Bu açıklamanın ardından 10 Ermeni askerinin öldürüldüğü ve 6 köyün geri alındığı belirtildi.

Türkiye ise Azerbaycan'a destek mesajı yayınlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır" dedi.

BM'den, Ermenistan ve Azerbaycan'a Çatışmalara derhal son verme ve müzakerelere dönme çağrısı

Birleşmiş Milletler, Ermenistan, Azerbaycan, Sivil, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 22:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Dünya BM'den, Ermenistan ve Azerbaycan'a 'Çatışmalara derhal son verme ve müzakerelere dönme' çağrısı - Son Dakika Dünya


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