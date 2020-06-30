BM'den Esed rejimine "mahkumları ve alıkonulmuş kişileri serbest bırakma" çağrısı - Son Dakika

BM'den Esed rejimine "mahkumları ve alıkonulmuş kişileri serbest bırakma" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'de Beşşar Esed rejimine, ülkedeki mahkumları ve alıkonulmuş kişileri "büyük ölçekte" ve "tek taraflı" olarak serbest bırakma çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'de Beşşar Esed rejimine, ülkedeki mahkumları ve alıkonulmuş kişileri "büyük ölçekte" ve "tek taraflı" olarak serbest bırakma çağrısında bulundu.

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Pedersen, BM ve Avrupa Birliği'nin (AB) ortaklaşa düzenlediği "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansı" başlıklı 4. Brüksel Konferansı'nın açılışında konuştu.

Görevinin öncelikli unsurunun ülkede 10'uncu yılına giren iç savaşta şiddetin sona erdirilmesi olduğunu vurgulayan Pedersen, Türkiye ve Rusya'nın anlaşmasıyla İdlib'de 6 Mart 2020 saat 00.01'den itibaren yürürlüğe giren ateşkese büyük ölçüde uyulmasının kendisini rahatlattığını ifade etti.

Pedersen, Suriye genelinde ateşkes çağrısını yineleyerek, İdlib'deki sakinliği diğer bölgelerde de görme dileğinde bulundu.

Konuşmasında, başta Esed rejimi olmak üzere ülkedeki ilgili diğer taraflara çağrıda bulunan Pedersen, "Suriye hükümeti (Esed rejimi) ve Suriye'deki diğer ilgili taraflara, büyük ölçekte olmak üzere mahkumlar ve alıkonulmuş kişilerin tek taraflı serbest bırakılması ve kaybolan insanlara yönelik de kayda değer eylemde bulunmaları çağrımı yineliyorum." dedi.

Suriye anayasa komitesi 3. tur görüşmeleri ağustos sonunda başlayabilir

Pedersen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının engel olmaması durumunda İsviçre'nin Cenevre kentinde 3'üncü tur görüşmeler için Suriye anayasa komitesinin toplanabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Umudum, komitenin yıl sonuna kadar düzenli toplanabilmesidir. Elbette anayasa müzakereleri Suriye halkının ağır gerçeklerini çok çeşitli yönleriyle ele alamayacaktır. Ancak, komitenin çalışması, daha geniş bir siyasi sürecin kilidini açmak için bir anahtar olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler, Beşşar Esed, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 15:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'den Esed rejimine 'mahkumları ve alıkonulmuş kişileri serbest bırakma' çağrısı - Son Dakika

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