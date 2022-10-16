Etiyopya ile TPLF arasında Afrika Birliği (AfB) arabuluculuğunda yapılması planlanan barış müzakereleri ertelenmişti. Addis Ababa hükümeti ve TPLF, mevcut çatışmanın barışçıl çözümü için AfB'nin barış müzakereleri teklifini kabul etmişti.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Stephane Dujarric, Etiyopya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BM'den Etiyopya'daki çatışmaların 'derhal durdurulması' çağrısı - Son Dakika

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