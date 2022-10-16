BM'den Etiyopya'daki çatışmaların "derhal durdurulması" çağrısı - Son Dakika
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BM'den Etiyopya'daki çatışmaların "derhal durdurulması" çağrısı

16.10.2022 13:32
BM'den Etiyopya'daki çatışmaların "derhal durdurulması" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'da ordu ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF), çatışmaları derhal durdurmaları çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'da ordu ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF), çatışmaları derhal durdurmaları çağrısında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, yazılı açıklamada, Etiyopya'da artan çatışmalara dikkati çekti.

Taraflara çatışmaları derhal durdurmaları çağrısı yapan Dujarric, bu durumdan sivillerin zarar gördüğünü belirtti.

Dujarric, Afrika Birliği (AfB) arabuluculuğundaki barış görüşmelerinin yeniden başlamasına destek verdiklerini kaydetti.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evlerini terk etmesine yol açtı.

Etiyopya ile TPLF arasında Afrika Birliği (AfB) arabuluculuğunda yapılması planlanan barış müzakereleri ertelenmişti. Addis Ababa hükümeti ve TPLF, mevcut çatışmanın barışçıl çözümü için AfB'nin barış müzakereleri teklifini kabul etmişti.

Heyetlerin 2 yıl aradan sonra ilk kez 8 Ekim'de Güney Afrika'da buluşması planlanıyordu.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Stephane Dujarric, Etiyopya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Etiyopya'daki çatışmaların 'derhal durdurulması' çağrısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BM'den Etiyopya'daki çatışmaların "derhal durdurulması" çağrısı - Son Dakika
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